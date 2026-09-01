Nueva York. El grupo informático estadounidense, Dell divulgó este martes un beneficio neto de 7 mil 571 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio, un 256% más interanual, con los servidores para inteligencia artificial (IA) como motor del negocio y tal confianza en su fuerte demanda que decidió elevar sus previsiones de ingresos anuales.

En el segundo trimestre, el más seguido en Wall Street, Dell tuvo unas ganancias de 4 mil 133 millones (un 255% más respecto al mismo tramo del año anterior) y unos ingresos de 46 mil 971 millones (un 58% más), en los cuales, el segmento de los servidores "optimizados para IA" fue el más importante, por delante de los servidores tradicionales, según un comunicado.

Servidores de IA recaudaron en el trimestre 16 mil 401 millones, un 100% más interanual, y los tradicionales 10 mil 531 millones, un 122% más

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El vicepresidente y jefe de operaciones de Dell, Jeff Clarke, destacó que el segmento de servidores de IA registró un récord de ventas, así como hitos en el volumen de encargos, de 60 mil 900 millones de dólares, y en la cartera de pedidos, de 95 mil millones, y también hubo crecimiento en las ventas de servidores tradicionales, almacenamiento y soluciones para clientes.

La empresa anunció que eleva su previsión de ingresos para el ejercicio actual en 25 mil millones, hasta 192 mil millones, lo que supone un aumento del 69% interanual.

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Dell acelera su negocio de servidores para IA

El fundador, consejero delegado y presidente de Dell, el magnate Michael Dell, colabora con el Gobierno del republicano Donald Trump en iniciativas como las "Cuentas Trump" para menores de edad, a las que aporta fondos, y el presidente ha comprado acciones de la tecnológica y recomendado públicamente las computadoras de esta marca.

En el último trimestre, Dell ganó un contrato de 9 mil 700 millones de dólares con el Gobierno de EU para suministrar software al Ejército, y el proveedor de la nube Iren acordó comprar productos por valor de mil 600 millones, incluyendo servidores equipados con chips de Nvidia, según CNBC.

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Las acciones de la empresa bajaron hoy un 6.8% ante las grandes expectativas por sus resultados, que se publicaron al cierre de la jornada en bolsa, pero después subían en torno al 8% en las operaciones electrónicas, en una buena reacción de los inversores.

Desde que comenzó el año, el valor de mercado de Dell se ha revalorizado un 230%, hasta 274 mil 600 millones de dólares.

El magnate Michael Dell se ha convertido, en este tiempo, en el quinto hombre más rico del mundo, con una fortuna de 222 mil millones, según el índice de millonarios de Bloomberg.

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