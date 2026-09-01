Santander, España.- La directora de Marca de Shein para Europa, Medio Oriente y África (EMEA), Christina Fontana, reclamó, en un foro en España, una mayor armonización de la normativa europea sobre comercio electrónico, al considerar que su fragmentación dificulta especialmente la expansión internacional.

Fontana intervino este martes en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic, que se ha celebrado en Santander (norte de España), coincidiendo con la salida de la compañía a la bolsa en Hong Kong, aunque no se ha pronunciado sobre ello.

La directiva señaló que una empresa que vende en diferentes mercados europeos puede tener que afrontar alrededor de 120 obligaciones de cumplimiento normativo.

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Aunque la regulación comunitaria debería estar armonizada, su aplicación sigue siendo "bastante fragmentada" entre los Estados miembros, lo que convierte la actividad dentro de la propia Unión Europea en un reto para las compañías de menor tamaño, según advirtió Fontana.

Shein cae 4% en su esperado debut bursátil en Hong Kong

La plataforma de "moda rápida" debutó con caídas del 4% en la sesión matinal tras protagonizar una anticipada salida a bolsa en Hong Kong después de años de vaivenes y planes frustrados que provocaron una caída del 73% en su valoración desde el pico máximo que había marcado en 2022.

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Los títulos comenzaron la jornada en 48.56 dólares hongkoneses (6.19 dólares, 5.33 euros), exactamente el mismo precio que había fijado la compañía para la venta de unos 280 millones de acciones, aunque en los minutos posteriores llegaron a caer un 10% para luego moderar ese descenso hasta el mencionado 4% al parón de la media sesión.

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Christina Fontana, que dio una ponencia sobre España como motor de mercado único digital, puso como ejemplo las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor (EPR, por sus siglas en inglés), vinculadas a la gestión de los residuos generados por los productos y sus envases.

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En este contexto, abogó por crear un registro europeo único y adoptar un enfoque armonizado que reduzca la complejidad administrativa y garantice que todos los operadores puedan cumplir las normas en las mismas condiciones.

Fontana defendió, además, que las plataformas de comercio electrónico facilitan la internacionalización de las empresas españolas sin que estas tengan que construir por sí mismas una infraestructura comercial en cada uno de los 27 países de la UE.

En ese sentido, España es un mercado "muy importante" para Shein, que cuenta con oficinas y equipos propios en Madrid y Barcelona. Más de mil vendedores comercializan ya sus productos a través de su plataforma en España y otros mercados europeos, según Fontana.

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La plataforma protagonizó este martes una anticipada salida a bolsa en Hong Kong con caídas del 4 % en la sesión matinal, después de años de vaivenes y planes frustrados que provocaron una caída del 73 % en su valoración desde el pico máximo que había marcado en 2022.

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Las plataformas digitales, un "salvavidas" para pymes

Por su parte, y en el mismo foro, el responsable de Relaciones Institucionales de Alibaba en España y Portugal, Mauricio Escanilla, destacó que las plataformas digitales apoyadas en inteligencia artificial se han convertido en un "salvavidas" para las pymes exportadoras, al permitirles aumentar sus ventas incluso en mercados en retroceso.

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Entre 2023 y 2024, las ventas de empresas europeas a consumidores chinos a través de las plataformas de Alibaba aumentaron un 7.2%, mientras que las exportaciones europeas a China descendieron un 4.9%, según los datos aportados por Escanilla.

Entre 2022 y 2024, las empresas españolas vendieron productos por valor de 2 mil 500 millones de euros a consumidores chinos a través de Alibaba.

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