El superpeso deja agosto sobre la barrera de 17 unidades por dólar, impulsado por la diferencia de tasas de interés y la intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, explican analistas.

La moneda nacional logró una apreciación mensual de 2% o 35 centavos, la segunda consecutiva y la mayor desde abril pasado, según las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El 14 de agosto perforó el piso de 17 unidades y el 21 de agosto tocó 16.89, el nivel más fuerte del peso desde mayo de 2024.

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Fuente: SHCP y Bloomberg.

Al menudeo, el dólar finalizó agosto en 17.41 pesos a la venta en Banamex, una disminución de 33 centavos durante el mes.

“El regreso del superpeso se debe a la debilidad global del dólar ante el aumento de la incertidumbre en la economía de Estados Unidos”, explicó la analista de Banamex, Paulina Anciola.

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Señaló que el comportamiento cambiario también obedece a un mayor apetito global por activos de mercados emergentes y la diferencia de tasas de interés de México frente a EU y otros países.

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Destacó los anuncios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de estar dispuesto a ampliar esfuerzos para recomprar deuda y abordar los mayores costos de endeudamiento.

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Sin embargo, el superpeso abrirá un agujero en el presupuesto de 2026, después de dos años seguidos en los que el gobierno obtuvo más ingresos de los previstos por la debilidad de la moneda mexicana.

“Una apreciación del peso frente al dólar reduce los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a exportaciones de crudo. Por otra parte, reduce el costo por la disminución del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera”, explican los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) de 2026.

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En septiembre del año pasado, la Secretaría de Hacienda entregó este documento al Congreso y tiene hasta el 8 de este mes para presentar el correspondiente a 2027.

Los CGPE de 2026 detallan que por cada 20 centavos que el tipo de cambio promedio esté por debajo de lo presupuestado, de 19.3 unidades por dólar, el erario deja de captar 8.3 mil millones de pesos ante una caída en el valor de las exportaciones de Pemex.

La supermoneda también tiene un efecto positivo en las arcas públicas, ya que el gobierno ahorra en la deuda externa, pero el beneficio es de 3.4 mil millones de pesos.

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Es decir, el peso fuerte deja más pérdidas que ganancias a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo saldo negativo es de 4.9 mil millones por cada 20 centavos.

Tomando en cuenta las estimaciones de Hacienda y asumiendo que el tipo de cambio mantendrá el promedio actual de 17.42 en lo que resta de 2026, el gobierno tendrá un faltante de 46 mil millones de pesos en el presupuesto, por la sorpresiva fortaleza cambiaria.

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Ajuste al gasto

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, expuso que el superpeso presiona las finanzas públicas porque reduce, en pesos, el valor de ingresos denominados en dólares, particularmente los petroleros.

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En su opinión, la primera respuesta del gobierno debería ser ajustar el gasto conforme a la disponibilidad real de ingresos y aprovechar los márgenes presupuestarios, antes que recurrir a mayor endeudamiento.

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“El problema es que una parte importante del gasto es rígida, por lo que el margen para recortar tampoco es amplio”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

En su opinión, hay espacio para mejorar la recaudación mediante mayor eficiencia y reduciendo la evasión como la informalidad, antes de pensar en subir impuestos.

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“La deuda debería ser una herramienta complementaria y prudente, sobre todo si el faltante es transitorio. Si se vuelve estructural, financiarlo de forma recurrente con deuda traslada el problema hacia adelante”, dijo.

“Esta presión sobre las finanzas públicas debería atenderse con combinación de disciplina del gasto, eficiencia recaudatoria y financiamiento prudente”, indicó.

La analista de Banamex, Arely Medina, coincidió en que la apreciación cambiaria redujo el valor en pesos de las ventas externas de hidrocarburos.

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“Este comportamiento confirma que el beneficio fiscal de mayores precios internacionales del crudo se ha visto limitado por menores volúmenes exportados y por un tipo de cambio más apreciado que el supuesto en el programa, por lo que los ingresos petroleros continuaron siendo el principal factor de presión sobre los ingresos públicos en el acumulado del año”, señaló Medina.

El consenso del sector privado pronostica una paridad al mayoreo de 17.68 pesos al finalizar este año, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta que Citi aplicó a 37 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis.

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