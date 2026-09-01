Erik Lira no jugará en el Mónaco. Cuando todo parecía listo para que el capitán de Cruz Azul diera el salto a Europa, el fichaje se vino abajo en los últimos minutos del mercado de Francia. El mexicano ya había realizado los exámenes médicos y tenía prácticamente todo firmado, pero faltó un requisito clave.

El problema estuvo en la plantilla del Mónaco. El club necesitaba liberar una plaza de jugador extracomunitario para registrar a Lira y tenía en Folarin Balogun al candidato para salir rumbo al Everton. Sin embargo, la operación no llegó encaminada antes del cierre de la ventana de transferencias.

Así, pese a que Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, había confirmado el acuerdo y todo estaba encaminado unas horas antes , el tiempo se agotó. Lira incluso tenía el viaje contemplado estos días y las maletas preparadas para comenzar una nueva etapa en Francia, pero tendrá que permanecer en México y esperar.

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La situación representa un duro golpe para el mediocampista, sobre todo después del gran papel que tuvo con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Lira buscaba aprovechar el escaparate y cumplir por fin su sueño de jugar en Europa, algo que persiguió desde su llegada a Cruz Azul.

Ahora, el capitán cementero tendrá que reportar con La Máquina y esperar una nueva oportunidad. Su contrato con Cruz Azul continúa vigente, por lo que, si no aparece otra alternativa en los próximos días, tendrá que permanecer con el equipo hasta el siguiente mercado de fichajes.

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Erik Lira deja a Cruz Azul luego de convertirse en campeón y referente y se va al Mónaco de Francia / FOTO: Imago7

Aun así, su entorno no da por perdido el objetivo. La agencia que representa a Lira mantiene la búsqueda de alguna opción en Europa, aunque el principal obstáculo son los cierres de las distintas ventanas de transferencias. El margen de maniobra quedó reducido tras lo ocurrido con el Mónaco.

Otra posibilidad está en Emiratos Árabes Unidos. La oferta del Al Jazira continúa sobre la mesa, aunque ya no bajo las mismas condiciones que antes. Si no surge una alternativa que convenza al jugador y al club, Lira deberá decidir entre aceptar otra propuesta, continuar con Cruz Azul o esperar hasta el mercado invernal.

El sueño europeo de Erik Lira quedó en pausa cuando parecía estar a unos pasos de cumplirse. El mediocampista tenía los exámenes, el acuerdo y hasta el viaje para realizarlo en estos días , pero la salida de Balogun al Everton nunca se concretó.

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