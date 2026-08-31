Erik Lira ya es jugador del AS Mónaco. Después de varios días de incertidumbre, el traspaso del capitán de Cruz Azul quedó destrabado y el mediocampista mexicano prepara sus maletas para cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera que era jugar en Europa.

La operación estuvo en riesgo por las reglas de la Ligue 1 sobre los futbolistas extracomunitarios. El Mónaco tenía ocupadas sus plazas y necesitaba liberar una antes de formalizar la llegada de Lira. La salida de Folarin Balogun al Everton fue la pieza que faltaba para cerrar el movimiento.

El delantero estadounidense llegó a un acuerdo con el Everton por cerca de 45 millones de euros, una operación que permitió al Mónaco liberar el cupo necesario. Con ese espacio disponible, Lira tiene vía libre para viajar a Francia, realizar los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato.

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Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, confirmó que el traspaso de Erik Lira al Mónaco ya está prácticamente concretado. Durante la presentación del proyecto Nación Azul, el directivo explicó que el movimiento se demoró por la falta de una plaza para un extranjero en el club francés.

“Hasta hace un momento ya supe que ya el Mónaco había liberado una plaza de extranjero, y que ya estaba prácticamente concretando todo lo que ya llevábamos en el proceso de su contratación a Mónaco”, explicó Velázquez sobre la situación del capitán cementero.

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“SUPE QUE EL MÓNACO YA HABÍA LIBERADO UNA PLAZA DE EXTRANJERO”🤩



Víctor Velázquez confirma que ya está todo listo para que Erik Lira se vaya a Europa, la directiva se va contenta con las ganancias de la venta.🇫🇷 pic.twitter.com/oPdyyC60tS — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2026

El presidente de La Máquina reconoció que las negociaciones tomaron más tiempo del esperado, aunque aseguró que Cruz Azul mejoró las condiciones del acuerdo. “Nos tardamos algo precisamente por estar rebotando en una negociación, pero sí, desde mi punto de vista, mejoramos mucho las condiciones”, señaló. Además, recordó el compromiso del club con Lira para apoyarlo si aparecía una oferta de Europa.

Cruz Azul recibirá 8 millones de euros fijos por el traspaso, además de otros 3 millones en variables. La institución cementera también conservará una cláusula del 20 por ciento de una futura venta, por lo que el movimiento podría representar más ingresos para La Máquina en los próximos años.

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El contrato de Lira con el Mónaco será por cinco temporadas, hasta 2031. El adiós representa el cierre de una etapa especial para Lira en Cruz Azul. Llegó a La Noria para el Clausura 2022, con apenas 21 años, y poco a poco pasó de ser una apuesta a convertirse en titular, referente del vestidor y capitán del equipo.

Ahora, el siguiente capítulo de su carrera comenzará en Francia. Si sus planes de viaje no cambian, Lira podría acompañar a su nuevo equipo desde las tribunas el próximo viernes, cuando el Mónaco visite al PSG en el Parque de los Príncipes.