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Netflix estrenará el próximo 27 de octubre una serie documental de tres partes sobre la vida del actor estadounidense Matthew Perry.
La miniserie sobre las intimidades del fallecido intérprete, titulada "The One About Matthew Perry", está dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, y será "el primer documental exhaustivo sobre el actor", según informó la plataforma en su sitio web TUDUM.
La serie se basa en testimonios nunca antes escuchados de la hermana de Perry, Mia Perry Bowick, que es psicoterapeuta titulada, escritora y oradora, junto con fotos y videos inéditos del archivo privado de la familia Perry.
"Espero que esta serie les brinde a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja", dijo Bowick a la plataforma.
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Perry, quien interpretó a Chandler Bing a lo largo de diez temporadas en la serie "Friends", falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años de edad.
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Su cuerpo fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles y la autopsia determinó que falleció debido a los efectos agudos de la ketamina.
El repentino deceso no solo consternó a millones de seguidores de todo el mundo, sino que además desencadenó una investigación que reveló una red de narcotráfico detrás de su fallecimiento, con cargos contra varias personas, incluidos médicos y su asistente personal.
"Perry transformó las ansiedades cotidianas en algunas de las frases más citadas de la televisión, convirtiéndose, para millones, en su amigo favorito", dice el escrito de Netflix.
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