La primera edición de la K-Expo México se llevará a cabo del jueves 24 al domingo 27 de septiembre en los Salones Maya 1 y 2 del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.

Este evento busca brindar una experiencia única a los fanáticos de la cultura surcoreana en México, reuniendo música, series asiáticas, gastronomía oriental, cuidado para la piel y un sinfín de actividades relacionadas con la denominada ola coreana.

Esta iniciativa es organizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur (MCST) en colaboración con la Agencia de Contenido Creativos de Corea (KOCCA), y reunirá alrededor de 100 empresas líderes de Corea del Sur.

Lee también: ¿Sin nada que ver en casa?; estos son 5 k-dramas cortos para disfrutar durante tu tiempo libre en Netflix

La primera edición de la K-Expo México estará llena de contenido, actividades y entretenimiento surcoreano. Foto: Instagram

¿Qué se podrá encontrar en la exposición?

De acuerdo con la cuenta oficial del evento, del 24 al 25 de septiembre se llevará a cabo una rueda de negocios enfocada en aquellos inversionistas y distribuidores locales que quieran conectar con empresas coreanas, con el fin de obtener nuevas oportunidades comerciales o alianzas estratégicas.

Durante el 25 y hasta el 27 de septiembre se realizarán distintas exposiciones y eventos, donde se habilitarán programas interactivos dedicados a K-dramas, videojuegos, comida, belleza, cuidado personal, estilo de vida, tecnología y contenidos digitales más emblemáticos de Corea del Sur.

[Publicidad]

Durante estos espacios se ofrecerán experiencias de cocina coreana en vivo y sesiones de belleza en vivo, así como degustaciones con ingredientes coreanos. Entre las marcas participantes en el evento figuran Netflix, Samsung, Binggrae, IPX, Nutrione, entre otras empresas más.

Lee también: Banda de metal cristiano demanda a Netflix por el uso de "KPop Demon Hunters"

Asimismo, el 26 de septiembre se llevará a cabo el Korea Spotlight en el Pepsi Center WTC, un concierto encabezado por la artista Dayoung, el grupo Winner, la cantante Soyou y el grupo Touched. Los organizadores del evento confirmaron que aún faltan más artistas por confirmar su participación.

[Publicidad]

Cabe señalar que el acceso al evento será gratuito. No obstante, si deseas ingresar al concierto, tendrás que adquirir tu boleto en la plataforma de Ticket Open, a partir del próximo viernes 11 de septiembre.

Finalmente, cada fecha tendrá un horario de las 11:00 a las 19:00 horas y al momento del ingreso deberás contar con un documento de identidad personal vigente que cuente con fotografía, para realizar el registro.

También te interesará:

[Publicidad]

¿Cuándo entra el otoño en México?; conoce la fecha y hora exacta del equinoccio

"¿Tú no sabes quién soy?"; surge #LordPolanco tras chocar contra un Uber y negarse a hacerse responsable

VIDEO: Hombres roban a adultas mayores en Xochimilco; imágenes desatan indignación en redes

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm