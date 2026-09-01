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La primera edición de la K-Expo México se llevará a cabo del jueves 24 al domingo 27 de septiembre en los Salones Maya 1 y 2 del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.
Este evento busca brindar una experiencia única a los fanáticos de la cultura surcoreana en México, reuniendo música, series asiáticas, gastronomía oriental, cuidado para la piel y un sinfín de actividades relacionadas con la denominada ola coreana.
Esta iniciativa es organizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur (MCST) en colaboración con la Agencia de Contenido Creativos de Corea (KOCCA), y reunirá alrededor de 100 empresas líderes de Corea del Sur.
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¿Qué se podrá encontrar en la exposición?
De acuerdo con la cuenta oficial del evento, del 24 al 25 de septiembre se llevará a cabo una rueda de negocios enfocada en aquellos inversionistas y distribuidores locales que quieran conectar con empresas coreanas, con el fin de obtener nuevas oportunidades comerciales o alianzas estratégicas.
Durante el 25 y hasta el 27 de septiembre se realizarán distintas exposiciones y eventos, donde se habilitarán programas interactivos dedicados a K-dramas, videojuegos, comida, belleza, cuidado personal, estilo de vida, tecnología y contenidos digitales más emblemáticos de Corea del Sur.
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Durante estos espacios se ofrecerán experiencias de cocina coreana en vivo y sesiones de belleza en vivo, así como degustaciones con ingredientes coreanos. Entre las marcas participantes en el evento figuran Netflix, Samsung, Binggrae, IPX, Nutrione, entre otras empresas más.
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Asimismo, el 26 de septiembre se llevará a cabo el Korea Spotlight en el Pepsi Center WTC, un concierto encabezado por la artista Dayoung, el grupo Winner, la cantante Soyou y el grupo Touched. Los organizadores del evento confirmaron que aún faltan más artistas por confirmar su participación.
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Cabe señalar que el acceso al evento será gratuito. No obstante, si deseas ingresar al concierto, tendrás que adquirir tu boleto en la plataforma de Ticket Open, a partir del próximo viernes 11 de septiembre.
Finalmente, cada fecha tendrá un horario de las 11:00 a las 19:00 horas y al momento del ingreso deberás contar con un documento de identidad personal vigente que cuente con fotografía, para realizar el registro.
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