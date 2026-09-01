Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó el abatimiento de Luis Enrique “N” alias “R5” o “El Güicho”, identificado como líder del cártel de Los Reyes, facción de Cárteles Unidos.

A través de sus redes sociales, el embajador estadounidenses expresó que “otro líder de un cártel buscado por la justicia ya no podrá amenazar a nuestras comunidades”.

Mencionó que “El R5” era requerido para su extradición a Estados Unidos y que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

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“El operativo de las autoridades mexicanas demuestra lo que se puede lograr cuando se mantiene la presión sobre las organizaciones criminales y terroristas”, celebró.

Reiteró que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y en colaboración con México, ambos países seguirán trabajando juntos para desmantelar estas redes, “enviando un mensaje claro: serán encontrados y rendirán cuentas”.

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Autoridades federales confirman abatimiento del líder de la organización delictiva “Cártel de Los Reyes”, El Güicho” o “R5” y uno de sus acompañantes en el municipio de Tocumbo, Michoacán

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Los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, en defensa de su integridad repelieron la agresión

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Esta mañana se informó que elementos del Ejército y Guardia Nacional efectuaron una operación de precisión en la ranchería “Rodeo del Pinal”, en el municipio de Tocumbo, Michoacán para detener al “R5”.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante la operación, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, falleciendo en el lugar “El Güicho” y un acompañante.

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