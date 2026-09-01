El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado a todos los partidos y legisladores “libres” a formar un gran frente opositor para derrotar a Morena y quitarle la mayoría en el Congreso en las elecciones federales de 2027.

Al fijar la postura del tricolor con motivo de la presentación del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, el dirigente priista advirtió al PAN y a Movimiento Ciudadano que ante la difícil situación que vive el país, no es momento de mezquindades ni de cálculos políticos, sino de unirse para enfrentar al régimen “corrupto” de Morena.

Dijo que a ocho años de haber iniciado los gobiernos de Morena, el saldo es un país dividido, fracturado, endeudado, estancado y sumido en la violencia.

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La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez junto al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños sosteniendo el segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum (01/09/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Este gobierno no tiene proyecto de nación, ni respuestas, ni oficio, ni rumbo. Lo que sí tiene ahora es el repudio de las y los mexicanos y el más grande desprestigio a nivel internacional, porque hoy su consigna es acabar con los medios de comunicación libres, destruir las voces de la oposición, cancelando las libertades más elementales en nuestro país”.

En su convocatoria a un gran frente opositor, Alejandro Moreno advirtió que en México no hay lugar para la indiferencia, porque el país demanda valentía para enfrentar al gobierno antidemocrático.

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“Por ello, desde esta máxima tribuna convoco y llamamos a todos los partidos políticos de vocación opositora, a propios legisladores libres, que deben de tener ustedes, que están viendo cómo se cae el país a pedazos como lo ven millones de mexicanas y mexicanos. Los convoco y los llamamos a unirnos en un solo gran frente opositor para que en una alianza para defender a México ganemos las elecciones y regresemos la paz, la armonía y la tranquilidad a nuestro país.

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La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez hace llegar el documento del segundo informe de Sheinbaum a la Cámara de Diputados (01/09/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“No es momento de mezquindad ni de cálculos políticos cuando México y la patria están en juego. No hay espacio para la indiferencia, hay que dar la batalla por la gente, hay que dar la batalla por las entidades federativas, por los municipios y por la nación entera. Hay que hacerlo con valentía, hay que hacerlo con carácter, con determinación, como lo hacemos en el PRI”.

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El dirigente tricolor reconoció que en el pasado su partido, siendo gobierno, cometió errores, pero prometió que “no los volveremos a cometer”.

“A los priístas nos podrán odiar, nos podrán amar, pero la gente sabe que cuando el PRI está en el gobierno las cosas sí funcionan. No somos perfectos pero damos resultados y sí sabemos gobernar”, afirmó ante la rechifla de los legisladores de las bancadas oficialistas.

Alejandro Moreno tomó la palabra tras la presentación del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum (01/09/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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bmc