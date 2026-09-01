Víctimas indirectas y la familia social de Paola Buenrostro piden que el delito por el que se acusa al presunto asesino, Arturo “N”, detenido ayer lunes por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), sea clasificado como transfeminicidio y no como homicidio.

Luego de la audiencia de este martes, en la que se formuló la acusación de homicidio en contra de Arturo por el delito de homicidio, Kenya Cuevas, reconocida como familia social de Paola y quien impulsó que el caso no quedará impune, denunció que se había acordado con la FGJ que el delito sería clasificado como transfeminicidio.

“La misma Fiscalía que hoy representó esta carpeta de investigación, llegó con omisiones, discriminando nuestra identidad de género, nombrando la carpeta como homicidio cuando en años anteriores se había clasificado y puesto en un dialogo con la misma Fiscalía para clasificarlo como feminicidio, ya que todavía no existía el Código Penal de Transfeminicidio, sin embargo, seguía existiendo la clasificación de homicidio calificado”, dijo Cuevas.

Lee también Esperamos “el mejor momento” para enviar Plan General de Desarrollo: Cravioto; estima que se llevará acabo en este periodo de sesiones

También lamentó que tras 10 años de activismo para que el crimen se investigará con perspectiva de género y luego de que se modificará el Código Penal de la Ciudad de México, este martes fue clasificado como homicidio calificado.

Kenya Cuevas dijo que el dialogo con la FGJ se rompió debido a la negativa de clasificar el delito como transfeminicidio.

[Publicidad]

El caso de Paola Buenrostro fue el primero reconocido como transfeminicidio ante la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el año 2019.

Lee también Entre abrazos y gritos de “presidente, presidente”, Paulo García deja el Congreso; dirigirá Morena en CDMX

Familia de Paola Buenrostro pide reclasificar el caso como transfeminicidio; Fiscalía lleva audiencia como homicidio. (01/09/26) Foto: Especial.

A través de la recomendación 02/2019, la Comisión de Derechos Humanos documentó deficiencias en la investigación inicial, falta de reconocimiento, de la identidad de Paola y la victimización contra una de sus compañeras.

[Publicidad]

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) aceptó la recomendación y ofreció una disculpa a la memoria y familia pública de Paola.

Además, en 2024, el delito de transfeminicidio se incorporó al Código penal de la Ciudad de México.

Protesta termina con destrozos en Fiscalía

Una movilización de activistas trans se realizó este martes frente a los Juzgados de Dr. Lavista, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con motivo de la audiencia contra Arturo “N”, señalado por el presunto feminicidio de Paola Buenrostro.

[Publicidad]

La concentración fue convocada por Casa de las Muñecas Tiresias A.C. y Lleca Escuchando la Calle, con un aforo inicial de aproximadamente 10 personas. Las manifestantes permanecieron sobre la banqueta en espera de la activista Kenya Cuevas, quien acudió para acompañar el proceso judicial.

Durante la audiencia, Kenya Cuevas y su representación legal denunciaron presuntas omisiones por parte de las autoridades. Entre ellas, señalaron que una representante de la Fiscalía de Feminicidios se refirió a Kenya mediante su nombre registral, así como a otras testigos.

Leer también Semovi concluye prueba piloto de monopatines en CDMX; empresas tendrán cinco días para retirarlos

[Publicidad]

Un grupo de activistas realizó destrozos en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Transfeminicidios. 01/09/2026 | Foto: Especial.

La inconformidad aumentó y posteriormente un grupo de activistas ingresó al edificio donde se encuentra la Fiscalía Especializada en Transfeminicidios, donde se registraron destrozos en las instalaciones.

Kenya Cuevas aseguró que las protestas continuarán y cuestionó el actuar de las autoridades durante el proceso relacionado con el asesinato de Paola Buenrostro.

Paola Buenrostro, amiga de Kenya Cuevas, fue asesinada en 2016 en la Ciudad de México.

[Publicidad]

dmrr