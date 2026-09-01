El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que están esperando “el mejor momento” para enviar el Plan General de Desarrollo (PGD) al Congreso de la Ciudad de México, aunque adelantó que esto será en el actual periodo ordinario de sesiones.

En entrevista, tras entregar el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, expuso que durante la consulta al proyecto de PGD se realizaron muchísimos planteamientos que están incorporando.

“Hicimos el documento base, ahora estamos terminando de integrar todas las aportaciones de la ciudadanía, que fueron decenas de miles, y no que haya, insisto, un planteamiento que haya hecho algún ciudadano, que sea importante para incorporar, que quede sin incorporar; por eso decimos: no es que haya prisa, pero sí puedo adelantarles que en este periodo se va a entregar”, sostuvo.

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Recalcó que ya dependerá del Congreso local los tiempos de aprobación del PGD una vez enviado por la Jefatura de Gobierno.

Comentó que el PGD, la Ley de Rentas Justas, el presupuesto y un paquete de reformas para cuidar la salud mental son las prioridades de la Jefa de Gobierno para este periodo ordinario de sesiones, por lo que no habrá iniciativas preferentes.

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Cuestionado sobre la Ley de Rentas Justas, César Cravioto indicó que se enviará una vez que el Poder Legislativo local apruebe una reforma constitucional en la materia, que fue enviada por la mandataria capitalina hace unos meses.

“Acuérdense metimos la reforma constitucional en el periodo pasado. Vamos a ver si las y los diputados someten a votación la reforma constitucional que mandamos. Después de la reforma constitucional vendrá la reforma legal, pero ahora sí que ya le toca a este Congreso. Hoy que inicia un nuevo periodo, que ya lo pueden discutir y votar, esperemos que se vote y que se apruebe la reforma constitucional y después vendrá la reforma legal”, expuso.

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A pregunta expresa de si se mantendrá en el Gabinete o buscará algún otro cargo, el funcionario sostuvo que “estamos trabajando fuertemente al lado de la Jefa de Gobierno en esta ardua responsabilidad que tengo como Secretario de Gobierno”.

mahc/LL