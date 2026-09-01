La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que concluyó la extensión de la prueba piloto para el servicio de Transporte Individual Sustentable (SiTIS), en la que participaron tres empresas: Lime, Jet y Whoosh con mil unidades cada una.

No obstante, la Secretaría de Movilidad dio un lapso de cinco días a las tres empresas para retirar a los monopatines los de las calles de la capital.

“El programa piloto se puso en ejecución alrededor del Mundial, por 60 días y se extendió hasta el día de hoy. El día de mañana ya no pueden circular. El programa piloto consistió en la autorización a tres empresas, de mil monopatines a cada una de ellas”, explicó ayer en conferencia de prensa el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García.

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El servicio se brindó en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Durante los 60 días de la prueba se realizaron 117 mil viajes que tuvieron una duración promedio de 15 a 20 minutos, en los que se recorrieron entre 800 metros y hasta 2.4 kilómetros de distancia.

Los datos de viajes, recorridos y distancias de la extensión del permiso aún son cuantificados.

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“Con esta prueba los usuarios pudieron acercarse a centros de transporte masivo, para elegir otra alternativa, ya que por sus características solo pueden circular en vías secundarias y para viajes cortos”, expuso la dependencia.

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La Semovi adelantó que realizará el análisis de los datos obtenidos de la prueba piloto y la viabilidad de que puedan quedarse como una opción de micromovilidad en la ciudad, la cual ya se encuentra establecida en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

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“Nosotros tenemos que hacer una evaluación —de hecho, ya la tenemos– de si continúa este programa, que ya está establecido en la Ley de Movilidad. No es algo nuevo, pero ver bajo qué condiciones y qué beneficios tendría a la ciudad”, señaló este lunes Héctor Ulises.

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