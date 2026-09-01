El pleno del Congreso local aprobó la licencia de Paulo García, quien ayer fue designado como presidente de Morena en la Ciudad de México.

Con abrazos y gritos de “presidente, presidente”, Paulo García fue despedido por sus compañeros de movimiento.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, reconoció el trabajo que desde la vocería del Grupo Parlamentario guinda realizó el ahora dirigente estatal, “y desearle el mayor de los éxitos en la siguiente encomienda que tiene al frente de nuestro movimiento en la Ciudad de México y que sepa que aquí cuenta con nosotras, las diputadas y los diputados de Morena”.

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Ernesto Villareal, del PT, auguró que seguirán caminando juntos y haciendo historia. “Reconocemos en Paulo un compañero talentoso, con capacidad, con compromiso y sobre todo con la vocación de construir acuerdos. Desde el PT estamos seguros que seguiremos coincidiendo para generar una ciudad con mayores derechos, con mayor justicia, con mayor igualdad y estamos seguros que en el camino juntos seguiremos construyendo historia y haciendo historia”.

Manuel Talayero, del PVEM, también reconoció la labor legislativa de Paulo y le deseó mucho éxito en su nueva encomienda. De igual forma, Diana Sánchez Barrios se sumó a estos reconocimientos, “así como lo hizo muy bien en el Congreso, y que se le va a extrañar, así sé que lo va a sacar adelante esta nueva Presidencia”.

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Entre abrazos y gritos de “presidente, presidente”, Paulo García deja el Congreso; dirigirá Morena en CDMX. Foto: Carlos Mejía

Al respecto, Paulo García agradeció las muestras de reconocimiento y señaló que siempre se sintió arropado.

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“Tenemos una extraordinaria coordinadora en el Grupo Parlamentario; agradecerles a todas y a todos los integrantes de la bancada su confianza, por permitirme representarles desde la vocería, siempre me sentí muy arropado por todas y todos ustedes y se los agradezco de corazón. A nuestros aliados, al PT y al Verde, agradecerles también las palabras. La verdad que esta coalición que hemos hecho ha sido un auténtico bloque histórico que ha permitido reformas muy profundas para la vida cotidiana de la gente de nuestra ciudad y estoy convencido que así seguirá siendo hacia el futuro”, comentó.

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Al resto de los legisladores, les recalcó que tienen diferencias políticas, pero no personales: “representamos proyectos distintos, contrapuestos de ciudad y siempre en el marco del respeto, y por último a la gente decirles que nos vemos en las calles, vamos a construir una gran mayoría que va a construir la victoria en 2027”.

Tras la licencia de Paulo García, rindió protesta su suplente, Roberto Alejandro Castillo Cruz.

Al respecto, el diputado panista Ricardo Rubio expresó que esta toma de protesta no debe ser tomada en cuenta, pues se realizó con la mano izquierda. “El Reglamento, en su fracción VIII, artículo 24, literalmente dice que se levantará la protesta de las y los diputados con la mano derecha extendida, por lo tanto es ilegal, es inválida y debe por no tenerse tomada la protesta del ciudadano Roberto”.

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