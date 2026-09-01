Dice el dicho que todo lo bueno tiene que terminar y, para Rosalía, eso significa que su paso por la capital mexicana llegó a su fin.

Después de cinco conciertos en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira LUX, y recorrer varias zonas de la ciudad, la cantante española se despidió de México mostrando algunos de los recuerdos que se lleva de estos días.

A través de sus redes sociales, "Rosi" compartió varias fotografías en las que aparecen bolsas de Churrumaís, una cobija con su rostro y hasta un par de botas tribaleras que no dudó en modelar.

“México gracias por la inspiración que goce contigo estas semanas”, escribió Rosalía.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que, entre las imágenes, apareció uno de los discos de Paquita la del Barrio, a quien ya había mencionado en su primera presentación en la CDMX.

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Aquella noche (el pasado 22 de agosto), Rosalía habló de “La Perla”, una de las canciones de su nuevo disco, y reconoció que la mexicana fue una de sus mayores inspiraciones para escribirla.

"‘La Perla’ nació de las rancheras. 'Sin Rata de dos patas', 'La Perla' no existiría”, dijo frente a sus más de 20 mil fans.

Este detalle no solo fue celebrado por los seguidores de ambas artistas; la cuenta oficial de Paquita compartió la publicación junto a unas palabras de agradecimiento.

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Durante su estancia, la cantante visitó La Lagunilla, donde fue reconocida por algunos seguidores con quienes se tomó fotografías y convivió. También recorrió la colonia Roma y hasta fue captada en una batalla de aura, situación que en tan solo minutos se viralizó.

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