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Al estar en medio del escándalo por haber realizado un cónclave en un restaurante de la colonia Condesa en medio de señalamientos por presunto huachicol, y tras darse a conocer que sus amigos fundaron una empresa para proveer combustibles, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán celebró el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A través de sus redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó que “la transformación sigue firme” con Claudia Sheinbaum.
“Su mensaje es contundente: México es y será siempre un país libre, y la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar que da resultados. Porque cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, los frutos se ven.
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“Con ella, la transformación sigue firme. ¡Viva México!”, escribió “Andy” López Beltrán.
Aseguró que las palabras de la titular del Ejecutivo federal “resonaron con la fuerza del pueblo” porque la Mandataria mencionó que defenderá la soberanía, la dignidad y la independencia de México.
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bmc
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