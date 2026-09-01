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Durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se dieron cita diversas personalidades de Morena, empresarios, funcionarios y representantes de distintos sectores.
La Mandataria Federal destacó avances en materia de seguridad, salud, educación, vivienda y economía, que ha logrado en los primeros dos años de su gobierno.
Por segundo año consecutivo estuvieron en primera fila Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta, además de su hijo y familiares y Jesús María Tarriba, esposo de la mandataria, además:
- Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
- Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional
- Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina Nacional
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
También asistieron:
- Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores
- Luz Elena González Escobar, secretaría de Energía
- Marcelo Ebrard, secretario de Economía
- Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público
- Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados
- Higinio Martínez, presidente del Senado de la República
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Los gobernadores morenistas y de oposición que acudieron están:
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- Víctor Manuel Castro de Baja California Sur
- Marina del Pilar de Baja California
- Layda Sansores de Campeche
- Eduardo Ramírez de Chiapas
- Manolo Jiménez de Coahuila
- Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México
- Libia Dennise de Guanajuato
- Evelyn Salgado de Guerrero
- Graciela Domíguez, gobernadora interina de Sinaloa, tras licencia indefinida de Rubén Rocha Moya
Además, entre los demás invitados, se pudo observar:
- El empresario Carlos Slim
- José Medina Mora Icaza, presidente de Consejo Coordinador Empresarial
- Larry Lubin, presidente de la American Society of Mexico
- Daniel Chávez de Vidanta
- Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM
- Paco Ignacio Taibo II, director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, acompañado de su esposa, Paloma Saiz
- Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Arístides Rodrigo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- María Estela Ríos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Giovanni Azael Figueroa Mejía, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena
- Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
- Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena
- Saúl Monreal, senador de Morena
- José Alfonso Suárez, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia
- Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia
- Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política
En contraste, entre los ausentes destacaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, además de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos quienes no fueron vistos durante la ceremonia, cabe destacar que en el primer informe de la presidenta los tres si estuvieron presentes.
Tampoco se registró la asistencia de Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena y aspirante a candidatura como diputado federal por Tabasco.
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aov/bmc
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