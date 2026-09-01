Durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se dieron cita diversas personalidades de Morena, empresarios, funcionarios y representantes de distintos sectores.

La Mandataria Federal destacó avances en materia de seguridad, salud, educación, vivienda y economía, que ha logrado en los primeros dos años de su gobierno.

Por segundo año consecutivo estuvieron en primera fila Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta, además de su hijo y familiares y Jesús María Tarriba, esposo de la mandataria, además:

Hugo Aguilar , presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Trevilla Trejo , secretario de la Defensa Nacional

, secretario de la Defensa Nacional Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina Nacional

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

También asistieron:

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Luz Elena González Escobar, secretaría de Energía

Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados

Higinio Martínez, presidente del Senado de la República

Asistentes al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Lee también Sheinbaum defiende Megaobras de la 4T en su Segundo Informe; resalta visita de millones de pasajeros

Los gobernadores morenistas y de oposición que acudieron están:

[Publicidad]

Víctor Manuel Castro de Baja California Sur

Marina del Pilar de Baja California

Layda Sansores de Campeche

Eduardo Ramírez de Chiapas

Manolo Jiménez de Coahuila

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México

Libia Dennise de Guanajuato

Evelyn Salgado de Guerrero

Graciela Domíguez, gobernadora interina de Sinaloa, tras licencia indefinida de Rubén Rocha Moya

Además, entre los demás invitados, se pudo observar:

El empresario Carlos Slim

José Medina Mora Icaza , presidente de Consejo Coordinador Empresarial

, presidente de Consejo Coordinador Empresarial Larry Lubin, presidente de la American Society of Mexico

Daniel Chávez de Vidanta

Leonardo Lomelí Vanegas , rector de la UNAM

, rector de la UNAM Paco Ignacio Taibo II , director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, acompañado de su esposa, Paloma Saiz

, director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, acompañado de su esposa, Paloma Saiz Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Arístides Rodrigo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

María Estela Ríos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Giovanni Azael Figueroa Mejía, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Saúl Monreal, senador de Morena

José Alfonso Suárez , asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia

, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia

Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política

En contraste, entre los ausentes destacaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, además de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos quienes no fueron vistos durante la ceremonia, cabe destacar que en el primer informe de la presidenta los tres si estuvieron presentes.

Tampoco se registró la asistencia de Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena y aspirante a candidatura como diputado federal por Tabasco.

[Publicidad]

Carlos Slim presente en el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum (01/09/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc