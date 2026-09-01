Cuernavaca, Mor.- El Consejo Estatal Electoral inició el proceso ordinario 2026-2027 en Morelos en la que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se comprometió a garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En sesión extraordinaria la consejera presidenta Mireya Gally Jordá llamó a los partidos políticos a competir con propuestas claras, respeto al marco legal y un debate de altura, y convocó a la ciudadanía a participar activamente.

La consejera electoral Elizabeth Martínez Gutiérrez destacó que en este proceso se elegirán 20 diputaciones locales, 33 presidencias municipales, 33 sindicaturas y 153 regidurías, para lo cual se prevé la instalación de aproximadamente 2 mil 577 casillas.

Subrayó que la participación ciudadana será la fuerza fundamental de la elección y resaltó que, en un hecho sin precedentes, en 11 municipios las candidaturas a las presidencias municipales serán exclusivamente para mujeres, por lo que llamó también a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

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La consejera electoral Mayte Casalez Campos destacó la participación de dos nuevos partidos políticos nacionales y uno local, los avances en materia de participación política de mujeres y personas indígenas, así como la importancia de la coordinación institucional.

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Por su parte, la consejera electoral María del Rosario Montes Álvarez resaltó las transformaciones que acompañarán a esta elección, entre ellas las candidaturas exclusivas para mujeres en 11 presidencias municipales, la incorporación de tres nuevas fuerzas políticas y el uso de la plataforma “Conóceles” para acercar información sobre las personas candidatas.

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