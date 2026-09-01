Mérida, Yucatán. -Aunque empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) y la Canacintra consideraron que el mega apagón del lunes pasado dejó cuantiosas pérdidas que aún se están cuantificando, cálculos tentativos hablarían de 100 millones de pesos.

Esto, sobre todo en los giros de la Industria Restaurantera que funciona desde la tarde y noche, horarios en los que se produjo la interrupción eléctrica.

Asimismo, en Campeche, Abraham Azar Wabi presidente de la Industria Restaurantera en esa localidad dijo que " ya estamos en crisis porque cada vez son más frecuentes las interrupciones del servicio y por tanto el cierre de establecimientos que generan pérdidas de dinero por no laborar,".

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Por su parte, el presidente de COPARMEX Mérida, David Reyes Aguiar, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo José Enrique Molina Casares, señalaron que es " imposible cuantificar por ahora las pérdidas económicas provocadas por el apagón de la noche del lunes en la Península de Yucatán, debido a la diversidad de sectores afectados y a que no existe un mecanismo estandarizado para realizar el recuento".

Sin embargo, trabajan tentativamente en ese esquema para tener certidumbre sobre las pérdidas económicas a causa de los apagones.

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Además, precisaron que el corte al suministro no fue total, por lo que la afectación económica fue distinta entre empresas y actividades.

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Ambos dirigentes empresariales señalaron la urgencia de concluir las obras de gasoductos y plantas de ciclo combinado de la CFE, al considerar que estas instalaciones son necesarias para fortalecer la generación y disponibilidad de energía en la Península.

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Esto, aun cuando la Comisión Federal de Electricidad atribuyó el último apagón a actos de vandalismo.

Adquieren seguros

Molina Casares indicó que los más de mil afiliados de CANACO Mérida están en proceso de adquirir seguros para garantizar la cobertura de posibles pérdidas ocasionadas por apagones.

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También se han planteado la utilización de plantas de emergencia, aunque no todos los establecimientos cuentan con las condiciones o facultades para instalarlas.

Por su parte, Reyes Aguiar señaló que las interrupciones eléctricas y las condiciones actuales dificultan que los empresarios puedan desarrollar nuevos proyectos, crear plazas laborales y concretar nuevas inversiones, debido al impacto que representa para la operación de los negocios y la planeación de futuras inversiones.

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Antes no había estos apagones: PAN y MC

Por su parte, partidos políticos como el PAN y MC señalaron que cuando han gobernado no había esos constantes apagones.

Mc pidió mediante su presidenta Vida Gómez esclarecer quienes "realizaron actos vandálicos en torres de alta tensión porque esa versión es poco creíble".

"Esperamos que CFE aclare quienes cometieron esos actos vandálicos porque no cualquiera puede subirse a esas torres y manejar sistemas de alta tensión sin que pongan en riesgo su vida", apuntó.

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dmrr/cr