El Gobierno federal detectó 3 mil 109 casos de huachicol fiscal, es decir clasificación arancelaria incorrecta en productos petrolíferos e hidrocarburos, y que, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, posteriormente fueron regularizados para el fortalecimiento de la recaudación fiscal.

En el documento presentado ante el Congreso de la Unión, se señala que estas acciones forman parte de la estrategia integral para reforzar la fiscalización y combatir la evasión y el contrabando en las actividades de comercio exterior.

El gobierno federal reportó que, como parte de las medidas implementadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, también se emitieron 72 tarjetas informativas sobre sustancias ilícitas dirigidas a las autoridades competentes, con el objetivo de fortalecer las labores de inteligencia, control e intercepción de sustancias de alto impacto para la seguridad del Estado mexicano.

Lee también Segundo informe de Sheinbaum resalta avances en la Defensa y Marina; destacan ensamblado de 2 vehículos tácticos blindados

El documento destaca que en 2026 entró en vigor la reforma a la Ley Aduanera, con disposiciones para modernizar los procesos de despacho, mejorar la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior y optimizar los esquemas de gestión de riesgos.

Como resultado del mayor control fiscal y de las modificaciones normativas, de septiembre de 2025 a junio de 2026 se obtuvieron 9 mil 676.15 millones de pesos de ingresos adicionales, cifra que representó un incremento real de 68.2%.

[Publicidad]

En 2025, los ingresos recaudados por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ascendieron a 1 billón 449 mil 461.35 millones de pesos, equivalente a 27.1% del total de los ingresos tributarios captados y a 4.1% del Producto Interno Bruto.

Lee también Crónica: entre aplausos y llamados a la austeridad, así fue el Segundo Informe de Sheinbaum; destaca soberanía y relación con EU

Mientras que entre enero y junio de 2026, la recaudación de la ANAM alcanzó 659 mil 392.88 millones de pesos, monto equivalente a 3.7% del PIB.

[Publicidad]

Entre las acciones de fiscalización reportadas se encuentra la emisión de 930 órdenes de embargo o retención de mercancías por presunta subvaluación, lo que generó una productividad estimada en 339.1 millones de pesos.

Asimismo, la ANAM y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificaron empresas y terceros autorizados que realizaban actuaciones irregulares, omitían contribuciones o incumplían regulaciones no arancelarias y cuotas compensatorias. Estas acciones permitieron iniciar procedimientos para cancelar seis recintos fiscalizados estratégicos y 19 agentes aduanales.

El informe también señala que se realizaron 1 millón 142 mil 55 operaciones de despacho en conjunto con la autoridad aduanera de Estados Unidos, principalmente en beneficio de empresas IMMEX y compañías certificadas de los sectores maquilador, eléctrico, electrónico, automotriz y alimentario.

[Publicidad]

Lee también Noroña, Adán Augusto y Maru Campos, los ausentes en el segundo informe de Sheinbaum; estos algunos de sus invitados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc