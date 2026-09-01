La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) inició en enero 2026 el desarrollo de cinco proyectos de investigación, que al 30 de junio de este año presentan los siguientes avances: Binomio de reconocimiento y neutralización de artefactos explosivos improvisados, con 68% de avance, así lo detalla el Segundo Informe de Gobierno 2025-2026.

El segundo proyecto es un Simulador para la operación de drones y antidrones para la protección de tropas, con 25% de avance.

El tercer proyecto comprende esterilizadores de vapor autogenerado para hospitales militares, con 38% de avance.

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El cuarto proyecto es la Estrategia terapéutica preclínica contra el cáncer de mama con 15%, y el quinto proyecto la Plataforma educativa digital de arte y diseño operacional con inteligencia artificial generativa con 27% de avance.

También se encuentra pendiente de iniciar el desarrollo de un prototipo de cartucho propelente sólido para cohetes y de un simulador de entrenamiento para tripulaciones.

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En tanto la Secretaría de Marina Armada de México, detalló que, en continuación del proyecto de innovación táctica, se inició el ensamblaje de dos vehículos tácticos blindados tipo escualo en la versión de combate, diseñados para resistir ataques con explosivos improvisados y drones.

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Por otra parte, se realizaron 20 estudios de investigación oceanográfica en apoyo a las operaciones navales, los cuales concluyeron en diciembre de 2025.

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Estos fueron: ocho estudios de dinámica costera, ocho estudios de caracterización y selección de áreas de vertimiento, dos estudios, uno por cada litoral, de oceanografía química y contaminación marina y dos estudios de florecimientos algales nocivos y su relación con las condiciones oceanográficas en los principales puertos y bahías del Pacífico Mexicano y Golfo de México y Mar Caribe.

Además, se llevaron a cabo 14 cruceros en los buques de investigación, para la obtención y el monitoreo de variables fisicoquímicas y oceanográficas, simulacros de derrames de hidrocarburos y levantamientos hidrográficos.

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Se publicaron Calendarios Gráficos y Tablas Numéricas de Predicción de mareas de los litorales del Pacífico Mexicano y Golfo de México y Mar Caribe 2026, coadyuvando a la seguridad en la navegación y salvaguarda de la población costera.

Se construyeron nueve cartas náuticas en formatos impreso, BSB y electrónico para zonas estratégicas del litoral nacional y se realizaron 17 levantamientos batimétricos en apoyo a los Mandos Navales para la planeación y ejecución de operaciones marítimas, así como para la seguridad de la navegación.

La Secretaría de Marina indicó que se continuó con la construcción, equipamiento y operación del Centro de Réplicas Tecnológicas, ubicado en Antón Lizardo, Veracruz, que tiene como objetivo ampliar y fortalecer la capacidad de servicio de reproducción de sistemas tecnológicos.

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aov/bmc