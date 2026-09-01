Desde que comenzó la Leagues Cup 2026, Antonio Mohamed dejó en claro que el principal objetivo del Toluca era ganarla.

Ya instalados en las semifinales, donde enfrentarán al León mañana en la noche, el Turco volvió a señalar que los Diablos Rojos aspiran a, al menos, alcanzar la disputa por el título del torneo binacional.

"Nos motiva el poder estar en otro final, entonces al tener ese pensamiento sacamos fuerzas. Son 90 minutos y vamos a querer ganar, esperemos podamos estar en la final, que ese es el objetivo que nosotros tenemos", sentenció.

Sobre enfrentar al mejor equipo mexicano en esta edición de la Leagues Cup, que además marcha con paso perfecto al tener cuatro victorias, el timonel escarlata aceptó que no será un rival sencillo de derrotar.

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"Obviamente, va a ser un partido con un alto grado de dificultad [porque] el León está pasando un gran momento, tanto individual como como colectivo, entonces lo que tenemos que hacer es defender muy bien y evitar las transiciones que son muy fuertes. La clave del partido es tratar de minimizar al rival para que no pueda sacar su potencial", declaró.

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El entrenador argentino considera que sus jugadores están "preparados" y que cuentan con las "armas para superarlos", por lo que confía en que saldrán con la victoria del Shell Energy Stadium de Houston.

Al igual que el Turco Mohamed, Federico Viñas es aceptó que el duelo ante el León será "muy duro", pero que la institución escarlata necesita demostrar que está para grandes cosas.

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"Va a ser un partido muy difícil, pero nosotros tenemos nuestras armas, nuestros jugadores y nuestro método y lo enfrentamos con la responsabilidad que se merece. Este Toluca está para competir y ganar títulos, tenemos que aspirar a lo máximo en cada competición que nos toque", expresó el delantero uruguayo que atraviesa un gran momento.