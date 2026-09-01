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La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que buscará que el juez que lleva el caso por el asesinato de Paola Buenrostro lo reclasifique a transfeminicidio.
Mediante un comunicado compartido esta noche, luego de la audiencia de Arturo “N”, el presunto transfeminicida de Paola, en la que se le acusó formalmente de homicidio y no de transfeminicidio, la FGJ dijo que va a robustecer su investigación.
“Durante las siguientes etapas del proceso, la Fiscalía CDMX fortalecerá la investigación y aportará los elementos necesarios para solicitar al juez que valore la reclasificación del delito, conforme a los hechos acreditados y al marco jurídico aplicable”, afirmó la FGJ.
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También mencionó que el proceso se inició en el año 2016 bajo el marco legal vigente en ese entonces, en el cual no existía el delito de transfeminicidio.
“La orden de aprehensión obtenida ese mismo año fue por homicidio, razón por la cual se llevó esta primera audiencia por dicho delito. La posibilidad de reclasificar a feminicidio en etapas posteriores queda abierta”.
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Por otro lado, tras las protestas de la familia social de Paola Buenrostro e integrantes de la comunidad LGBTIQ+ de esta tarde en instalaciones de la FGJ, luego de la audiencia del presunto responsable, la institución dijo que no se pueden justificar agresiones contra las servidoras y servidores públicos ni los daños a las instalaciones.
En tanto, afirmó que sobre los señalamientos de malos tratos durante la audiencia de este martes en contra de Kenya Cuevas, familia social de Buenrostro, estos no corresponden a los estándares de atención que la institución exige, además de que no hay una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico.
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