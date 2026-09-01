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Tamaulipas. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM), se obtuvo la vinculación a proceso de Juan Jesús “M”, por su probable participación en el delito de violación agravada, en agravio de una adolescente de identidad reservada.
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Durante la continuación de la audiencia inicial, derivada de la ejecución de una orden de aprehensión, un Juez de Control determinó dictar vinculación a proceso en contra del imputado por el delito referido. Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron al interior de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.
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dmrr/cr
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