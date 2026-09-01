Pachuca. - Un camión de transporte privado atrapado en un socavón, así como anegamientos y colapso de la vialidad, se registraron esta tarde en la capital del estado de Hidalgo, luego de que se abatiera una tormenta acompañada de granizo.

Entre las incidencias se reportó el hundimiento de una unidad de transporte de personal que intentó evitar el tráfico que se registraba sobre el bulevar Felipe Ángeles, por lo que optó por circular por las banquetas la altura de la colonia Venta Prieta; sin embargo, el peso de la unidad colapsó el pavimento.

Este hecho no registró personas lesionadas.

Tormenta colapsa vialidades en Hidalgo; camión de transporte público queda atrapado en un socavón. (1/09/26) Foto: Especial.

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En tanto que la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que la lluvia, el granizo y la tormenta eléctrica que se registraron en Pachuca y Mineral de la Reforma dejaron severos anegamientos en varias partes de la ciudad, sobre todo en la zona sur, donde la acumulación de agua afectó las colonias de esa zona, además de ocasionar asentamiento vial sobre el bulevar Felipe Ángeles.

De igual manera, el sistema Tuzobús fue afectado y quedaron fuera de servicio al menos cinco estaciones de la ruta troncal, entre estas Cuna del Fútbol y Estadio Hidalgo.

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Las acciones preventivas también se extendieron al municipio de Zempoala, donde hubo anegamientos importantes.

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