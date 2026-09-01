Cuernavaca, Mor. - El fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confió en que en los próximos días la Fiscalía General de la República (FGR) entregue los resultados de sus peritajes para determinar las causas de incendio de una pipa de gas LP ocurrido en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, que dejó un saldo de 21 personas lesionadas, una víctima mortal y vehículos destruidos.

“Consideramos que ellos lo van a hacer rápido, y lo que nos van a permitir con sus dictámenes es esclarecer los hechos, pero además también las periciales nuestras lo que hacen es establecer el daño, los daños y con esto ya se está reparando”, expresó.

A casi un mes de los hechos, el conductor de la unidad continúa sin ser localizado ni identificado, por lo que no se descarta que forme parte de las personas investigadas, informó el fiscal Blumenkron Escobar.

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Explicó que la Fiscalía General investiga tres posibles delitos: daños, lesiones y homicidio culposo, mientras continúan las diligencias para establecer qué provocó el incendio y la posterior explosión.

Hasta el momento, agregó, se han realizado más de 290 intervenciones periciales y existen 14 carpetas relacionadas con procesos de acuerdos reparatorios en el Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía.

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Señaló que la FGR intervino a solicitud de la Fiscalía estatal y la semana pasada sus especialistas acudieron al lugar de los hechos para realizar sus propios peritajes.

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“La investigación debe centrarse en por qué sucedieron los hechos”, sostuvo el fiscal, al señalar que los resultados de los especialistas federales permitirán complementar las investigaciones y establecer la causa de la explosión.

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Mientras los peritajes de la FGR buscan determinar el origen del siniestro, las diligencias realizadas por la Fiscalía General también han permitido establecer los daños ocasionados a las víctimas, con el objetivo de avanzar en su reparación.

dmrr/cr