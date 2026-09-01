Un hombre de 45 años murió luego de ser víctima de una agresión directa con disparos de arma de fuego, registrada en calles de la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez.

El ataque ocurrió en la calle Filipinas, en su cruce con Emperadores, donde vecinos reportaron la presencia de una persona lesionada por arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes localizaron al hombre y solicitaron los servicios de emergencia; sin embargo, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una persona presuntamente relacionada con los hechos. 01/06/2026 | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Los policías acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones y ordenó la intervención de personal de servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar los indicios correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una agresión directa y los responsables habrían escapado a bordo de un vehículo después de realizar los disparos.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una persona presuntamente relacionada con los hechos, mientras la zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizara las investigaciones correspondientes

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