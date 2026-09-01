Septiembre inicia con una lluvia de meteoros poco conocida, se trata de la Lluvia de Meteoros Urígidas, un fenómeno astronómico sutil pero que podría dar lugar a bellas sorpresas de la naturaleza durante su avistamiento.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), las Aurígidas provienen del Cometa Kiess, que fue descubierto en el año 1935 por el astrónomo estadounidense Carl Clarence Kiess, por lo que en honor a su hallazgo, el objeto espacial fue nombrado C/1911 N1 Kiess.

A pesar de que algunos expertos catalogan a las Aurígidas como débil por la poca cantidad de meteoros que hay por hora, este fenómeno puede sorprender a muchos aficionados de la astronomía.

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Todo lo que necesitas saber sobre la lluvia de estrellas Eurígidas. Fuente: Freepik.

¿Cómo ver la Lluvia de meteoros Aurígidas desde México?

La ventana de visibilidad del evento astronómico se mantendrá activa del 31 de agosto al 5 de septiembre y en el hemisferio norte podrá observarse con mayor claridad antes del amanecer.

Sitios especializados recomiendan que para aumentar las posibilidad de ver alguna estrella fugaz, se debe situarse en lugares apartados, lejos de la contaminación lumínica, donde el cielo se vea muy oscuro, intentando estar cerca de un árbol o edificio que bloquee la luz de la Luna.

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Este año se espera que la Lluvia de Meteoros Aurígidas produzca hasta 6 meteoros por hora. Sin embargo, por las cuestiones climáticas como nubosidades, lluvias y el brillo de la Luna, la cantidad de avistamientos será menor.

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Se tendrá la oportunidad de ver aproximadamente 6 meteoros por hora. Foto: Archivo

Para fotografiar la lluvia de meteoros, los expertos recomiendan desactivar el enfoque y la exposición automática de dispositivos celulares y cámaras, en su lugar ajusta manualmente la configuración dependiendo del brillo de la Luna y las luces que haya alrededor.

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Opta por zonas rurales para tener una vista privilegiada y más clara del cielo nocturno con ayuda de un telescopio.

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