El Barcelona ha hecho oficial este martes el fichaje del delantero centro brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, que firma un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

La entidad catalana cierra un acuerdo de unos 10 millones de euros más variables con el club inglés para reforzar la posición de delantero centro ante la negativa del Atlético de Madrid a traspasar al internacional argentino Julián Álvarez, que la dirección deportiva azulgrana no descarta con vistas a las próximas ventanas del mercado de fichajes.

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Las primeras informaciones apuntaban a que Gabriel Jesus, de 29 años, firmaría por dos temporadas, hasta 2028, más otra opcional, pero finalmente el acuerdo entre las partes se ha cerrado por tres años fijos, según ha informado la entidad catalana.

El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un '9', uno de los objetivos primordiales del técnico, Hansi Flick, y del director deportivo del club, Anderson Luis de Souza 'Deco', tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.

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Julián Álvarez era el principal objetivo del Barça en esta ventana de fichajes para ocupar dicho puesto, pero la imposibilidad de negociar el traspaso del argentino con el Atlético de Madrid obligó al Barça a buscar una alternativa en el mercado.

El club azulgrana se decantó finalmente por un atacante contrastado en el fútbol inglés, cuyo rendimiento en el Manchester City (2017-22) y el Arsenal (2022-26) ha estado marcado por los altibajos debido a las lesiones en la rodilla.