Ecatepec, Méx. - En Ecatepec se han invertido más de 3 mil millones de pesos en obras públicas y programas sociales, que forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, dio a conocer la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa, que coincidió con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la edil dijo que en materia de agua potable se realizó una inversión conjunta de más de mil 700 millones de pesos, por lo que el 80 % de la población ya cuenta con líquido; con los programas de bienestar, más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo federal; se trabaja en la recuperación del espacio público y se fortalece la infraestructura en salud y educación.

“Por eso hoy quiero hacer un reconocimiento especial. Quiero declarar públicamente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum como ecatepense de corazón. Porque uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”, expresó.

La munícipe consideró que Claudia Sheinbaum transforma Ecatepec, con amor y trabajo, con agua, con programas sociales, con calles pavimentadas, con inversión y con resultados.

Con los programas de bienestar, más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo federal. 01/09/2026 | Foto: Especial.

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“Por eso, Presidenta: Ecatepec es su casa. Tiene en mi persona no solamente a una aliada, sino a un soldado que está firme para seguir construyendo la prosperidad compartida que todos los mexicanos y, por supuesto, los ecatepenses necesitan”, manifestó.

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La alcaldesa reiteró que el ayuntamiento de Ecatepec hace equipo con el gobierno del Estado de México, que preside la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En materia de agua potable, con el Plan Oriente, cuando inició la presente administración, alrededor del 35 % del municipio tenía el suministro; hoy, 80 % ya tiene agua por la red. Además, se rehabilitaron 71 pozos y se construyó el Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con una capacidad de 5 millones de litros. De este modo, los tres niveles de gobierno invirtieron más de mil 700 millones de pesos, precisó.

La alcaldesa de Ecatepec dio a conocer que se han invertido más de 3 mil millones de pesos en obras públicas y programas sociales. 01/09/2026 | Foto: Especial.

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“Por eso, hoy decimos con claridad que nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, es la presidenta del agua en Ecatepec”, expuso.

Cisneros Coss comentó que otro gran legado de la presidenta de México en este municipio es el bienestar, por lo que más de medio millón de ecatepenses, entre los que destacan los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, estudiantes y familias, reciben algún apoyo federal. “Somos el municipio del país que más apoyos recibe a nivel federal”.

La presidenta de Ecatepec destacó la recuperación de la ciudad, con la intervención de más de 444 kilómetros de vialidades, entre las que destacan avenidas importantes como Insurgentes, Revolución y Nacional, junto con la recuperación de parques, camellones y espacios públicos y la construcción de 305 Senderos Seguros.

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Sobre el fortalecimiento de la infraestructura en salud y educación, mencionó que en materia educativa, con el Plan Oriente, se realizan y avanzan obras como la construcción del CBTis 29, del Bachillerato Nacional Margarita Maza y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya cuenta con proyecto arquitectónico con inversión tripartita.

Con el Plan Oriente, 80% de la población ya tiene agua por la red. 01/09/2026 | Foto: Especial.

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En salud, el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec iniciará su rehabilitación en octubre de 2026. También se prevé la inauguración de una clínica para hemodiálisis el próximo año, y para "La Clínica es Nuestra" se asignaron 24 millones de pesos para la rehabilitación de 29 unidades médicas en 2026.

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También, anunció que viene un reventón en materia de regularización para brindar certeza jurídica a familias ecatepenses.

“Con el Plan Oriente hemos recibido más de 3 mil millones de pesos para obras y agua. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? En Ecatepec somos más claudistas que nadie”.

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JACL/cr