Ecatepec, Méx. -Más de 3 mil fachadas de casas ubicadas en San Andrés de la Cañada, que forma parte de la Sierra de Guadalupe, proyecta pintar en una primera etapa el gobierno de Ecatepec, con lo que pretende transformar, junto con los vecinos, la imagen urbana de esta zona, considerada históricamente oscura y peligrosa.

“Hay regiones completas que están cambiando, que ya empezaron a ver y a sentir cómo están cambiando. Aquí hay color, pero también luz”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al inaugurar el remozamiento de calle Acacias, colonia Buenavista, ubicada en esta región.

Ecatepec proyecta pintar 3 mil fachadas en San Andrés de la Cañada; buscan mejorar la imagen urbana. Foto: Especial.

Calle Acacias es ejemplo de las difíciles condiciones en las que miles de personas construyeron sus viviendas en Ecatepec. Ubicada en una pronunciada pendiente, el acceso es casi imposible para vehículos y los propios vecinos habilitaron escaleras de concreto que llevan a lo alto del estrecho callejón, explicó la edil.

La calle y sus escaleras fueron pintadas de muchos colores, con frases motivacionales como “Nunca es tarde para empezar”, entre muchas otras. También fueron instaladas luminarias, en lo que es un Sendero Seguro.

Lee también Rescatan a perrita atrapada entre dos bardas en Tláhuac; veterinarios detectan desnutrición

"Vean las frases tan lindas que además sembraron aquí. Color, luz y seguridad, que es lo que necesitan. Y por supuesto, les hemos pedido jardines, flores (...) para que la imagen urbana cambie, los servicios, el ánimo. Porque todo merece el pueblo de Ecatepec", aseguró Cisneros Coss.

[Publicidad]

Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas, dijo que pintaron los 129 metros lineales de calle Acacias, con apoyo de pintores del programa Embelleciendo el Espacio Público y de vecinos. También crearon un jardín polinizador en el sitio.

Ecatepec proyecta pintar 3 mil fachadas en San Andrés de la Cañada; buscan mejorar la imagen urbana. Foto: Especial.

La alcaldesa anunció que en una primera etapa pintarán las fachadas de alrededor de 3 mil viviendas de la Sierra de Guadalupe para transformar la imagen urbana de esta región, que durante décadas sufrió rezagos y estigmatización.

Federico Roldán Lara, habitante de Acacias, relató que “era una calle muy oscura, pero hoy en día creo que la obra de arte que hicieron se lo merece la calle y el alumbrado no se diga”.

[Publicidad]

Lee también Dan prórroga a empresas interesadas en participar en renovar L3 del Metro; tendrán hasta el 7 de septiembre

Mencionó que la gente que transita por el Camino Viejo a San Andrés "en el camión, en el taxi, en el micro, en la moto o a pie, no deja de voltear, no deja de ver que hay algo diferente", pues la calle y las escaleras son ahora multicolores, labor en la que participaron autoridades municipales y vecinos, como niñas, niños, jóvenes y señoras.

Cruz Reyes expresó que “la idea que trae la presidenta municipal Azucena Cisneros es embellecer, como Colombia y Brasil, pintar las casas y cambiar la imagen urbana".

[Publicidad]

Ecatepec proyecta pintar 3 mil fachadas en San Andrés de la Cañada; buscan mejorar la imagen urbana. Foto: Especial.

Agregó que la transformación urbana incluye la iluminación con Senderos Seguros y el rescate de parques y espacios públicos, así como la pinta de fachadas y escaleras, lo que se realiza junto con los vecinos.

"Sabemos cómo la comunidad se integra, afortunadamente sabemos que en San Andrés son muy unidos. Nos ha tocado en otras comunidades donde hemos ido a pintar, que la pinta de casas sí ayuda a que los vecinos salgan y se conozcan", expresó.

Lee también PAN CDMX abre debate sobre muerte digna; rechaza eutanasia activa y suicidio asistido

[Publicidad]

Cruz Reyes reconoció que se trata de un gran reto, aunque cuentan con la participación de los vecinos para lograrlo, quienes se integran a la pinta de fachadas y escaleras.

Ecatepec proyecta pintar 3 mil fachadas en San Andrés de la Cañada; buscan mejorar la imagen urbana. Foto: Especial.

En mayo pasado el colectivo español Boa Mistura intervino el deportivo San Andrés, ubicado en la colonia Los Bordos, en la Sierra de Guadalupe, donde crearon un gran mural multicolor en las dos canchas de basquetbol, que forma la palabra "LUZ" que se puede leer desde el Mexicable.

Rosa Segundo Morales, líder social de la colonia Buenavista, reconoció que su comunidad fue abandonada durante muchos años, sin que ninguna autoridad municipal diera prioridad a los colonos, hasta ahora con la alcaldesa Azucena Cisneros.

[Publicidad]

Lee también "Le deseo lo mejor"; Brugada celebra designación de Paulo García al frente de Morena CDMX

“Era una calle abandonada, sin alumbrado público, muchas veces es donde se juntan los grupos que atacan a quienes sí trabajamos. Pero me parece muy bien, son colores muy llamativos que le están dando a la gente otra mentalidad, otro tipo también de pensar, por los colores y porque se le está dando prioridad a la calle”, insistió.

Ecatepec proyecta pintar 3 mil fachadas en San Andrés de la Cañada; buscan mejorar la imagen urbana. Foto: Especial.

Griselda Fuentes Melo, del Rehilete, señaló que “éramos una colonia muy abandonada. Nosotros no teníamos drenaje, ningún servicio, no teníamos pavimentación. Ahorita estamos pavimentando las calles, entró drenaje, el día de hoy metimos la tubería de agua”.

[Publicidad]

“A raíz de que entró la presidenta Azucena Cisneros todo empezó a cambiar, nos empezaron a escuchar como ciudadanos, la presidenta empezó a ver las necesidades de nosotros y ahorita ya estamos mejorando la colonia”.

dmrr