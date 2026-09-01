Durante años, vestirse pareció venir con instrucciones: qué colores combinar, qué prendas usar en cada ocasión y qué tendencias seguir. Hoy la gente mezcla, prueba y elige de acuerdo con su estilo y con la vida que lleva. Ese cambio inspira Moda para la Vida Real, la nueva campaña de Suburbia.

La campaña parte de una idea sencilla: la ropa termina formando parte de nuestras historias. Está en una primera entrevista de trabajo, una graduación o un viaje, pero también en una comida familiar, una primera cita o cualquier día que después recordamos por alguna razón. Suburbia ha acompañado millones de esos momentos durante más de cinco décadas.

Suburbia presenta moda para la vida real. Foto: Cortesía

Leer también Cupón AliExpress en Agosto 2026

Moda para la Vida Real deja de retratar la perfección y empieza a retratar la verdad. La comunicación se enfoca en personas reales viviendo situaciones reales con el fin de construir empatía y diferenciación emocional. Hacer que la gente se vea reflejada en la marca y como sus productos son parte de la vida real.

Esta evolución toma como punto de partida aquello que ha mantenido a Suburbia cerca de las familias mexicanas: moda accesible para distintos estilos, presupuestos y momentos. “Queremos que más personas puedan reconocerse en lo que usan y descubrir nuevas formas de vivir la moda sin dejar de ser ellas mismas”, comentó Aldo de la Cerda, director de marketing en Suburbia.

La marca busca ser más actual, diversa y cercana, sin dejar atrás la historia que ha construido en México. Las tendencias cambian y las campañas evolucionan, pero la intención de Suburbia sigue siendo la misma: estar presente en la vida real de quienes la eligen. Y quizá esa sea su verdadera historia: no la de la ropa que vende, sino la de todos los momentos que ha ayudado a vestir.

https://www.youtube.com/watch?v=WGZrNgv6cK4

Leer también Calentador de agua instantáneo AVERA por menos de 3 mil pesos en Amazon México; no dejes pasar la increíble rebaja