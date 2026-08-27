Un cupón AliExpress es un código que aplica descuento adicional sobre el precio ya rebajado en el checkout de aliexpress.com. El ahorro real está en apilar hasta tres capas: cupón general, cupón del vendedor y beneficio de selección.

Leer también Amazon México rebaja iPhone Air de 256 GB con descuento irresistible; así aplican los meses sin intereses

Cómo Utilizar un Cupón AliExpress en México

1. Entra a AliExpress México e inicia sesión o crea tu cuenta.

2. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código.

3. Agrega los productos participantes al carrito.

4. En el checkout, ingresa el código en el campo "Cupón de descuento".

5. Verifica si el vendedor tiene un cupón adicional — se apilan con el cupón general.

6. Selecciona método de pago — Santander da 15% de cashback.

7. Confirma el pedido.

Los cupones de primera compra llegan al correo al registrarte — revisa tu bandeja antes de cerrar el pedido.

Cupón AliExpress Primera Compra y Códigos MXN: desde $20 hasta $3,900 de Ahorro

Para nuevos usuarios, el cupón de primera compra da hasta 70% de descuento — el código llega al correo al crear tu cuenta. Es el mayor descuento porcentual del catálogo y conviene usarlo en una compra de ticket alto para maximizar el ahorro. El código FSMX01 da $20 MXN extra en compras seleccionadas. Verificado activo a partir del 26 de agosto de 2026.

Los cupones MXN por monto de pedido son el mayor ahorro absoluto: $1,400 MXN en compras grandes, $2,100 MXN en compras medianas-altas, y $3,900 MXN en pedidos de mayor valor. Ideales para tecnología, electrónica y pedidos combinados. Los códigos de corta duración activos esta semana van de $55 MXN desde $270 hasta $1,150 MXN desde $7,800 — revisa el módulo para ver cuál aplica mejor a tu carrito.

AliExpress Choice, Cashback Santander y Rebajas de Verano: hasta 95% OFF

El programa AliExpress Choice es la forma más confiable de ahorrar de forma recurrente: los productos con etiqueta Choice tienen 17% extra de descuento y envío gratis al comprar 3 o más artículos participantes. No requiere código — el beneficio se activa automáticamente al seleccionar productos elegibles. Verificado activo a partir del 26 de agosto de 2026.

El AliExpress Choice Day ocurre mensualmente con descuentos exclusivos en productos seleccionados — es el mejor momento para comprar electrónica, gadgets y hogar fuera de los grandes eventos. Si pagas con Santander, el 15% de cashback + hasta 12 MSI es de los beneficios más redondos del catálogo: vuelve a tu bolsillo sin depender del vendedor.

Las Ofertas del Día tienen hasta 95% de descuento y las Rebajas de Verano llegan a 90% en miles de productos. El micrófono FIFINE USB/XLR tiene hasta 52% de descuento, y hay packs desde $6.59 MXN con envío gratis para accesorios y gadgets pequeños.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Mi jugada en AliExpress es siempre la misma: no perseguir el número más grande, sino apilar capas. El 95% de las Ofertas del Día impresiona en el titular, pero el ahorro que controlo es combinar la rebaja del producto con el 17% de AliExpress Choice y, en pedidos grandes, el cupón MXN por monto — el de $1,400 o $2,100 se alcanza fácil en tecnología. Si pagas con Santander, el 15% de cashback es el beneficio más redondo de la página.

Mi advertencia honesta: en un marketplace, el descuento no lo es todo. Antes de cerrar, reviso reseñas, número de ventas y tiempos de envío — un 90% sobre un producto que llega mal no es ahorro. Primero el vendedor confiable, después la pila de cupones. Verifico cada código directamente en aliexpress.com antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones AliExpress

¿Cómo usar un código de descuento en AliExpress?

Da clic en "Usar cupón", copia el código e ingrésalo en el campo de cupón durante el checkout. También puedes revisar si el vendedor tiene un cupón adicional que se apile con el general.

¿Cómo obtener el descuento de primera compra en AliExpress?

El cupón de primera compra llega al correo al crear tu cuenta. Revisa tu bandeja antes de cerrar el pedido — puede dar hasta 70% de descuento en compras seleccionadas.

¿Qué es AliExpress Choice y cómo funciona?

AliExpress Choice es una selección de productos con 17% extra de descuento y envío gratis en 3 o más artículos. El beneficio se activa automáticamente en productos con etiqueta Choice — sin código adicional.

¿Cómo combinar cupones en AliExpress para ahorrar más?

En una misma compra puedes apilar hasta tres capas: cupón general + cupón del vendedor + cupón de selección obtenido con monedas en la app. Funciona mejor durante eventos de rebajas y en productos Choice.

¿Cómo usar el cashback de Santander en AliExpress?

Paga con tarjeta Santander elegible y cumple las condiciones de la promoción — monto mínimo y registro previo si aplica. El 15% de cashback + hasta 12 MSI se aplica sobre el total del pedido.

Leer también Refrigerador Midea con descuento de locura en Amazon México; ahorra más de 6 mil pesos