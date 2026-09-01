Durante cuatro horas, ambulantes de la Alameda Central bloquearon la circulación de avenida Juárez, ya que no están de acuerdo con los lineamientos de reordenamiento ni la reducción de espacios para venta en el parque.

Con lonas y casas de campaña, la organización Mazahuas Indígenas de la Alameda Central cerró el paso en las cebras peatonales de dicha avenida en el cruce con Eje Central. También colgaron consignas donde se pudo leer “libertad de dedicarse a la profesión o comercio” y “Artículo 123 reconoce el derecho al trabajo y establece las bases de protección laboral”.

Con lonas y casas de campaña, la organización Mazahuas Indígenas de la Alameda Central cerró el paso. 01/09/2026 | Foto: Luis Camacho.

Ante ello, se desplegó un operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alrededor del parque, sobre todo en las entradas, junto al Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, el bloqueo se levantó a las 14:00 horas, lo que liberó la circulación vial en esta zona.

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En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó la ausencia de ambulantes al interior del parque, tanto en los pasillos como alrededor de las fuentes. Sin embargo, en la esquina de la calle de Ángela Peralta y en la banqueta junto a avenida Juárez se instalaron las colectivas mercaditas, quienes montaron su mercancía en mantas sobre el suelo.

Durante cuatro horas, ambulantes de la Alameda Central bloquearon la circulación de la avenida Juárez. 01/09/2026 | Foto: Luis Camacho.

El 27 de agosto, el secretario de Gobierno local, César Cravioto, publicó en sus redes sociales que continúa el trabajo de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública para el reordenamiento del comercio en este lugar.

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JACL/cr