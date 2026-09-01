Metrópoli | 01-09-26 | 04:37 | Arantxa Meave |

Sobre Eje Central, avenida Juárez y los alrededores del Zócalo capitalino, en el primer cuadro de la Ciudad de México, los Vehículos Motorizados Eléctricos personales (Vemepe), como bicimotos eléctricas, circulan en sentido contrario, sin casco y metiéndose entre los automóviles, lo que, según transeúntes, genera caos.

Por ejemplo, los conductores de estos vehículos ocupan las ciclovías, ruedan sin casco y sin portar placas, que son infracciones establecidas en el Reglamento de Tránsito, pero no se aplicarán hasta el próximo 20 de noviembre.

Además, algunos realizaban sus recorridos con dos o tres personas a bordo.

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También se constató que diversos conductores avanzaban en sentido contrario, rebasaban en doble fila y cruzaban semáforos en rojo, obligando a peatones y automovilistas a detenerse para evitar accidentes.

“Son un peligro, la verdad; yo creo que en más de una ocasión he visto cómo casi atropellan o golpean por accidente a la gente por no respetar”, dijo Kevin, vendedor ambulante en la zona de Bellas Artes, quien aseguró que este tipo de maniobras ocurre de manera constante.

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Peatones reportaron que otra práctica frecuente es que los scooters y bicimotos circulen por banquetas para evitar el tránsito vehicular.

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Santiago, quien transita con regularidad el Centro Histórico, aseguró que la falta de vigilancia ha permitido que estas conductas se normalicen. “Son un peligro, y no sólo se ponen en riesgo ellos, también a nosotros”, comentó.

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