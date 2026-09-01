El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó agosto sobre 65 mil 430 puntos y sufrió una pérdida mensual de 2.3%.

Entre las 35 empresas que componen el principal indicador del centro bursátil destacaron las pérdidas mensuales de Volaris, cuyas acciones se hundieron 18.3%; seguida de Orbia, -13%; Megacable, -12%; América Móvil, -11.2%; y Cemex, -10.7%.

El director de Análisis Económico de Actinver, Enrique Covarrubias, recordó que el índice acumula un avance de 17% en lo que va del año, pese a la caída de agosto.

Tras cerrar 2025 en 64 mil 308 puntos, el consenso prevé que la BMV acabe el año sobre 71 mil 494 unidades, indica la Encuesta Sentimiento del Mercado que la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) aplicó del 29 de julio al 5 de agosto.

El Instituto Mexicano de Contabilidad, Administración y Finanzas (Imecaf) se coloca como la institución más optimista, con expectativa de 74 mil puntos, mientras que en segundo lugar se encuentra Banorte, que trae un pronóstico de 73 mil 500, seguido del analista independiente Gaspar Alberto Quijano Paredes, cuya visión indica un cierre en 73 mil unidades.

En el otro extremo, como el más pesimista, está Economatica, que espera que el índice despedirá 2026 en 68 mil 697 unidades.

[Publicidad]

Estrategas de Banorte calculan que el indicador va a rondar entre 64 mil 500 y 66 mil 700 puntos durante esta semana. El próximo viernes se darán a conocer los cambios del próximo rebalanceo del IPyC y en Banorte anticipan la incorporación de la empresa de petroquímica Alpek, mientras que Liverpool y Volaris figuran entre las principales candidatas a salir de la muestra de 35 emisoras del indicador.

Los ajustes serían efectivos al cierre del 18 de septiembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.