Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar. Se trata del calentador de agua instantáneo AVERA, un equipo que actualmente puede conseguirse por tan solo $2,799.00, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan renovar o instalar un sistema de calentamiento de agua.

Una de sus principales ventajas es precisamente su funcionamiento instantáneo.

A diferencia de los calentadores tradicionales que necesitan mantener una cantidad de agua almacenada y caliente, este tipo de equipo calienta el agua conforme se necesita. Esto puede resultar especialmente conveniente para el uso cotidiano en la regadera, ya que permite disponer de agua caliente sin tener que esperar a que un tanque se caliente.

Además, su formato está pensado para ocupar menos espacio que un boiler de almacenamiento convencional, por lo que puede ser una alternativa interesante para hogares donde cada centímetro cuenta. También puede representar una opción para quienes buscan modernizar su instalación de agua caliente sin realizar un desembolso demasiado elevado.

¿Por qué vale la pena comprarlo?

El precio es uno de sus mayores atractivos. Encontrar un calentador instantáneo por menos de 3 mil pesos puede ser una oportunidad interesante para quienes necesitan reemplazar su equipo actual o están acondicionando una vivienda.

Antes de comprarlo, eso sí, conviene revisar cuidadosamente las especificaciones del modelo AVERA, particularmente potencia, requerimientos de instalación, tipo de alimentación y compatibilidad con la instalación de gas o eléctrica de tu hogar, según corresponda. También es recomendable verificar las condiciones de instalación indicadas por el fabricante y, cuando sea necesario, recurrir a un técnico especializado.