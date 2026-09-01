Tlaxcala, Tlax.- El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó una medida cautelar para ordenar a la senadora con licencia de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, eliminar 85 bardas y una lona con su nombre.

Rivera solicitó licencia al cargo de senadora para buscar la coordinación estatal en defensa de la transformación y soberanía nacional, y así contender por la gubernatura en 2027.

El ITE informó que la medida cautelar evitará la exposición de la propaganda política, “pero no determina que haya alguna infracción, lo que en todo caso será materia de la resolución que se ocupe del fondo de la queja”.

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En sesión ordinaria previa, y por no presentar informes de retiro de propaganda de la elección 2023-2024, el ITE aprobó dar vista a los órganos internos de control de Atltzayanca, Cuapiaxtla, Nanacamilpa de Mariano Arista, Tetla de la Solidaridad y Santa Apolonia Teacalco para que, conforme sus facultades, determinen lo conducente y, en su caso, apliquen la sanción correspondiente.

Igualmente amonestó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT), así como a Carlos Hernández Castillo, quien fue candidato independiente al cargo de presidente municipal de Apizaco, por no retirar su propaganda correspondiente a esa misma elección.

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En sesión ordinaria, el organismo redistribuyó el monto del financiamiento público 2026 que reciben los institutos políticos acreditados y registrados, con el propósito de incorporar al esquema de prerrogativas de septiembre a diciembre a los partidos “Paz” y “Somos Mx”.

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Conforme a la norma, estos nuevos institutos políticos tendrán financiamiento para sus actividades ordinarias y específicas, sólo en lo que corresponde al 30% que se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos, dado que no cuentan con porcentaje de votos de la elección de diputaciones de mayoría relativa inmediata anterior.

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Como consecuencia, igualmente actualizó los montos de las retenciones a partidos políticos por conceptos de multas.

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