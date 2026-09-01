Hay manchas que aparecen después de un brote de acné, otras que llegan con el sol y algunas que simplemente parecen instalarse en la piel sin pedir permiso. Y aunque eliminarlas por completo no siempre es sencillo, el skincare tiene cada vez más herramientas para tratar la apariencia de las manchas y mejorar la uniformidad del rostro.

Con esta necesidad en mente, Natura amplía su línea especializada Chronos Derma con una nueva propuesta: la rutina multiaclaradora de manchas, un tratamiento de cuatro pasos que combina activos dermatológicos con ingredientes provenientes de la biodiversidad brasileña.

Foto: Cortesía Natura

La propuesta busca ir más allá de simplemente “aclarar” la piel. De acuerdo con la marca, la rutina está diseñada para actuar progresivamente sobre cinco aspectos visibles de las manchas: su tamaño, intensidad, cantidad, tono y la uniformidad de la piel.

Y sí, tuvimos oportunidad de conocerla de cerca. Asistimos a un evento de Natura en el que pudimos probar los productos y conocer, a través de diferentes experiencias y herramientas de diagnóstico, la ciencia detrás de esta nueva propuesta de Chronos Derma.

Una rutina de cuatro pasos para tratar las manchas

La idea detrás de la nueva rutina es bastante sencilla: en lugar de concentrar todo el tratamiento en un solo producto, los cuatro pasos trabajan de manera complementaria.

1. Limpieza Unificadora

El primer paso es un jabón en polvo enzimático que limpia y realiza una exfoliación suave, ayudando a favorecer la renovación celular. Natura señala que, después de su uso, la textura de la piel puede lucir hasta 88% más uniforme de manera inmediata, de acuerdo con sus pruebas.

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Jabón en polvo. Foto: Cortesía Natura

2. Doble Esencia de Tratamiento Multiaclaradora y Luminosidad

Después viene una esencia que funciona como pretratamiento y prepara la piel para los productos que siguen. Uno de sus objetivos es potenciar la acción de los sérums y aportar luminosidad. Según Natura, puede aumentar en 30% la acción de estos productos y alcanzar hasta 97% de uniformidad en la textura de la piel.

Tratamiento multiaclarador. Foto: Cortesía Natura

3. Sérum Intensivo Multiaclarador de Manchas

Aquí está uno de los protagonistas de la rutina. Su fórmula combina diferentes activos para ayudar a regular la producción y el transporte de melanina, buscando actuar sobre distintos tipos de manchas.

Entre sus ingredientes se encuentran niacinamida, ácido tranexámico y ácido ferúlico, además de bioactivos de origen brasileño. La marca reporta una reducción de hasta 84% en la apariencia de las manchas a partir de dos semanas de uso, de acuerdo con sus estudios clínicos.

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Sérum antimanchas. Foto: Cortesía Natura

4. Multiprotector Aclarador de Manchas SPF 50+

Y si hablamos de manchas, la protección solar no podía faltar. El cuarto paso es un protector con FPS 50+, disponible en cuatro tonos y una versión incolora.

Además de proteger frente a la radiación solar, está formulado para ayudar a prevenir y reducir la apariencia de las manchas, hidratar y favorecer un tono más uniforme. Natura reporta una reducción de 45% en la intensidad y tamaño de las manchas solares después de 90 días de uso continuo, según sus pruebas clínicas e instrumentales.

Protector aclarador de manchas. Foto: Cortesía Natura

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¿Qué hay detrás de la fórmula?

Uno de los puntos interesantes de esta propuesta está en la combinación de dermoactivos e ingredientes provenientes de la biodiversidad brasileña.

La fórmula incorpora Aroeira y Candeia, bioactivos que, de acuerdo con Natura, ayudan a reequilibrar la producción de pigmentación y a calmar la piel. Se combinan con ingredientes conocidos dentro del mundo del skincare, como niacinamida, papaína, ácido tranexámico y ácido ferúlico.

La idea es que estos ingredientes trabajen en conjunto para favorecer la renovación de la piel, ayudar a regular los procesos relacionados con la producción de melanina y conseguir una apariencia más uniforme y luminosa.

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Y aunque el término “multiaclaradora” puede sonar a que la intención es simplemente hacer la piel más clara, la propuesta de Chronos Derma va por otro camino: la meta es mejorar la apariencia de las manchas sin alterar el tono natural de la piel.

¿El objetivo? Una piel más uniforme

De acuerdo con Natura, el uso completo de los cuatro productos puede conseguir hasta 80% de reducción en la tonalidad de las manchas. La marca también señala que la rutina busca no solo disminuir las manchas existentes, sino ayudar a prevenir su aparición y reaparición.

Porque si hay algo que el skincare nos ha enseñado últimamente es que una mancha no se resuelve de un día para otro. La constancia —y, sobre todo, el protector solar— sigue siendo parte de la ecuación.

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