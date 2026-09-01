Lionel Richie sigue hospitalizado. Han pasado tres días desde que el cantante ingresó a la unidad de cuidados intensivos, en la que permanece tras concluir uno de sus conciertos; ¿el panorama?, pareciera alentador, luego de que, información extraoficial, sugiera que, el cantante podría ser dado de alta el próximo miércoles, 2 de septiembre,

La noticia de que el cantante estadounidense, famoso, por el tema "Say you, say me", fue trasladado al hospital, sólo unos instantes después de su actuación en The Muny, un teatro al aire libre, ubicado en Forest Park, San Luis, Misuri, hecho que preocupó de forma generalizada.

Ahora, tres días después de que fuera internado, "TMZ" da a conocer que el padre de Nicole y Sofia Richie no ha sido dado alta, pues está siendo sometido a exámenes del corazón.

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De acuerdo a la información reportada, Richie saldrá del hospital mañana, miércoles 2 de septiembre y, tendrá un reposo de, alrededor de 25 días, antes de retomar, la gira que pospuso, en su show inaugural en St. Paul, Minnesota, antes de volver al escenario a compartir su música con sus fans de Chicago.

El día de su hospitalización, fans que se encontraban en el recital, compartieron con "TMZ" que, Richie, parecía indispuesto, ya casi al final del espectáculo, por lo que tuvo que solicitar una silla para recobrar al aliento y tratar de concluir su actuación, la cual fue reducida, en comparación de la duración que estaba contemplada antes del malestar que experimentó.

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