La tormenta tropical Marie continúa fortaleciéndose este martes 1 de septiembre al sur de las costas de Jalisco en el océano Pacífico y, aunque por ahora se encuentra lejos de las costas mexicanas y no se prevé que llegue directamente a tierra, provocará lluvias fuertes y un aumento en el tamaño de las olas durante los próximos días. Los primeros efectos comenzarán a sentirse desde este miércoles y continuarán hasta el viernes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Marie se encuentra a más de 800 kilómetros al sur de Baja California Sur y avanza hacia el noroeste, con vientos de hasta 95 kilómetros por hora. El pronóstico señala que el sistema seguirá ganando fuerza y podría convertirse en huracán categoría 1 el miércoles 2 de septiembre y alcanzar la categoría 2 el próximo jueves.

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¿En qué estados afectará Marie y qué condiciones provocará?

Tormenta tropical Marie avanza por el Pacífico; prevén lluvias y oleaje elevado en nueve estados. (1 de septiembre de 2026) Foto: Conagua

El oleaje también aumentará en distintos puntos de la costa del Pacífico. Las condiciones previstas para cada día son:

Martes 1 de septiembre: habrá vientos de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Durante la noche y madrugada se esperan olas del mar de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de Baja California Sur.

habrá vientos de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Durante la noche y madrugada se esperan olas del mar de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de Baja California Sur. Miércoles 2 de septiembre: los vientos serán de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. En Baja California Sur se esperan olas del mar de 2.5 a 3.5 metros de altura. También habrá mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

los vientos serán de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. En Baja California Sur se esperan olas del mar de 2.5 a 3.5 metros de altura. También habrá mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Jueves 3 de septiembre: Baja California Sur tendrá olas del mar de 3 a 4 metros de altura, mientras que en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros de altura. El viento será de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Se espera que para este día ya sea un huracán categoría 2.

Baja California Sur tendrá olas del mar de 3 a 4 metros de altura, mientras que en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se esperan olas de 1.5 a 2.5 metros de altura. El viento será de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Se espera que para este día ya sea un huracán categoría 2. Viernes 4 de septiembre: Baja California Sur continuará con olas del mar de 3 a 4 metros de altura. El mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura, alcanzará también a Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Los vientos se mantendrán de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

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De acuerdo con el pronóstico, Baja California Sur tendrá las mayores alturas de oleaje, mientras que las lluvias más importantes se concentrarán en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero aparecen en el pronóstico por las condiciones de oleaje previstas para sus costas.

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Tormenta tropical Marie avanza por el Pacífico; prevén lluvias y oleaje elevado en nueve estados. (1 de septiembre de 2026) Foto: Conagua

¿Qué precauciones debe tomar la población?

Ante las condiciones previstas para los próximos días, se pidió a la población mantenerse pendiente de las indicaciones que emitan las autoridades de Protección Civil y de las actualizaciones sobre la evolución de Marie.

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Las recomendaciones son:

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Seguir las indicaciones de Protección Civil en cada zona.

Mantenerse informados sobre los cambios en las condiciones meteorológicas .

. Consultar las actualizaciones oficiales sobre la tormenta.

Prestar atención a las condiciones del mar en las zonas donde se espera un aumento en la altura de las olas.

Los efectos de Marie previstos para México se concentrarán principalmente entre el miércoles y el viernes, con lluvias de fuertes a muy fuertes en cinco estados y aumento de las olas del mar en siete entidades de la costa del Pacífico.

dmrr/cr