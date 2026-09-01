La senadora por Morena, Martha Lucía Micher, defendió en tribuna a políticos y legisladores oficialistas que han sido señalados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, acusó a la oposición de buscar que se viole la soberanía y de que en los sexenios del PRI y PAN se crearon los actuales cárteles de la droga.

Al fijar postura de Morena en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin mencionar por su nombre a Rubén Rocha y al senador Enrique Inzuza.

“Quiero decirles que hasta este momento y lo reafirmamos, no se ha entregado una sola prueba de las acusaciones contra quienes fueron señalados y lo mantenemos y lo ha dicho fuerte la mañanera”, apuntó.

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Defendió la actual estrategia de seguridad y dijo que paz no se construye declarando una guerra, ni convirtiendo la violencia en propaganda. “No les vamos a aceptar lecciones de quienes pusieron la seguridad nacional en manos de Genaro García Luna”.

“Menos vamos a aceptar consejos de quienes violan la Constitución invitando espías, aceptando monedas a cambio de traicionar a la patria y violentar nuestra soberanía, como lo han hecho en Chihuahua o con negocios millonarios, en Baja California”.

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Ante los gritos de la oposición de “Rocha, Rocha, Rocha”, continuó: “¡Que nadie, que nadie pretenda reescribir la historia. El cártel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana, el cártel Jalisco surgieron o se consolidaron durante los gobiernos del PRI y del PAN, desde 1984, 83, 87. Ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T.”

Rechazó que los programas sociales se financien con los impuestos de los mexicanos e ironizó: “¡Mentira, es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos a 42 millones de familias en bienestar”.

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