Nación | 01-09-26 | 21:07 | Actualizada | 01-09-26 | 21:15 |

La senadora por Morena, , defendió en tribuna a políticos y legisladores oficialistas que han sido señalados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, acusó a la oposición de buscar que se viole la soberanía y de que en los sexenios del PRI y PAN se crearon los actuales cárteles de la droga.

Al fijar postura de Morena en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta , sin mencionar por su nombre a Rubén Rocha y al senador Enrique Inzuza.

“Quiero decirles que hasta este momento y lo reafirmamos, no se ha entregado una sola prueba de las acusaciones contra quienes fueron señalados y lo mantenemos y lo ha dicho fuerte la mañanera”, apuntó.

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Defendió la actual estrategia de seguridad y dijo que paz no se construye declarando una guerra, ni convirtiendo la violencia en propaganda. “No les vamos a aceptar lecciones de quienes pusieron la seguridad nacional en manos de Genaro García Luna”.

“Menos vamos a aceptar consejos de quienes violan la Constitución invitando espías, aceptando monedas a cambio de traicionar a la patria y violentar nuestra soberanía, como lo han hecho en Chihuahua o con negocios millonarios, en Baja California”.

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Ante los gritos de la oposición de “Rocha, Rocha, Rocha”, continuó: “¡Que nadie, que nadie pretenda reescribir la historia. El cártel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana, el cártel Jalisco surgieron o se consolidaron durante los gobiernos del PRI y del PAN, desde 1984, 83, 87. Ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T.”

Rechazó que los programas sociales se financien con los impuestos de los mexicanos e ironizó: “¡Mentira, es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos a 42 millones de familias en bienestar”.

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aov/bmc

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