En materia de seguridad, el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reporta una disminución de 51% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el país, entre septiembre de 2024 y julio de 2026.

Ello significa que de 87 asesinatos que se registraban en septiembre de 2024, ahora se contabilizan 44 diarios, según el informe que cita estadistas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el reporte, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos concentraron el 49% de los casos de homicidio doloso a nivel nacional en los primeros siete meses de este año.

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Asimismo, destaca que el promedio diario de víctimas de feminicidio de enero a julio de 2026 se redujo 7.7% con respecto al mismo periodo del año pasado.

De igual formar, presume que se logró disminuir en 51% el promedio diario de robo de vehículo con violencia, esto de septiembre de 2024 a julio de 2026, al pasar de un promedio diario de 135.3 a 73.6 robos.

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“Como resultado de la estrategia de seguridad, de octubre de 2024 a julio de 2026 se logró reducir en 33% el promedio de delitos de alto impacto a nivel nacional”.

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