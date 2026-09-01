Del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026 en la Frontera Norte se aseguraron cinco mil 542 armas de fuego; un millón 50 mil 731 cartuchos; 20 mil 396 cargadores; 106 mil 54 kilos de droga; cuatro mil 59 vehículos, 987 inmuebles y fueron detenidas nueve mil 166 personas, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Destaca que se desplegaron en la Frontera Norte 11 mil 863 elementos de la Fuerza Armada permanente con el objeto de fortalecer las aduanas y establecer corredores fronterizos por medio de operaciones de intercepción terrestre y el apoyo de medios aéreos, patrullajes.

Puestos de Seguridad Móviles y de Rescate Humanitario en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.

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Indica que en la ejecución de la estrategia de seguridad Operación Frontera Norte se fortalece la seguridad en la frontera compartida con Estados Unidos, además contribuyó a disminuir el tráfico ilegal a México de armas y drogas, atendió el tema migratorio en la región norte del país y garantizó el derecho a la movilidad humana de las personas migrantes.

Despliegan más de 16 mil elementos en Sinaloa

Por otra parte, en Sinaloa fueron desplegados en el mismo periodo 16 mil 440 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN).

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Lo anterior para realizar operaciones permanentes de inteligencia e investigación, despliegue territorial y acciones focalizadas contra las estructuras de violencia vinculadas a las organizaciones criminales.

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Los resultados fueron: detenciones de 846 personas por delitos de alto impacto, aseguramiento de 42.2 toneladas de drogas, incluyendo 75.8 kilos y 369 mil 23 de pastillas de fentanilo, dos mil 491 armas de fuego y 643 mil 467 cartuchos, mil 301 laboratorios para la producción de metanfetamina desmantelados.

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El gobierno federal subrayó que la Estrategia de Reforzamiento en Sinaloa tiene como objetivo debilitar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las organizaciones criminales que operan en la entidad.

La estrategia tiene tres ejes principales: reducir la incidencia delictiva, detener a los generadores de violencia y fortalecer las instituciones de seguridad a través de mejores capacidades de investigación, inteligencia, prevención y el fortalecimiento de la policía estatal.

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