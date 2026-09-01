Laura Itzel Castillo llega a la Secretaría de las Mujeres en un escenario marcado por profundas brechas de género y altos niveles de violencia: siete de cada 10 mujeres de 15 años y más han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida y, sólo en los primeros siete meses de 2026, se registraron 380 víctimas de feminicidio en México, advirtió la organización Unión Mujer.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 70% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado alguna situación de violencia, mientras que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan 380 víctimas de feminicidio entre enero y julio de este año.

Ante este panorama, dicha organización sostuvo en un comunicado que la nueva titular de la dependencia tendrá el reto de pasar de los posicionamientos políticos y las reformas legislativas a una política pública capaz de prevenir las violencias, fortalecer la atención a las víctimas, garantizar el acceso a la justicia y ofrecer resultados concretos.

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Señaló que el desafío adquiere mayor relevancia debido a que la Secretaría de las Mujeres permaneció durante varios meses sin una titular formal, después de la salida de Citlalli Hernández para asumir nuevas responsabilidades dentro de Morena.

Recordó que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el 15 de junio la designación de Laura Itzel Castillo, cuya incorporación se concretaría una vez concluidas sus responsabilidades como presidenta del Senado de la República.

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Reconoce trayectoria de Laura Itzel Castillo

Reconoció la amplia trayectoria política y en la administración pública de Castillo, pero consideró que deberá demostrar que esa experiencia puede traducirse en una conducción estratégica y efectiva de la dependencia frente a las diversas expresiones de violencia y desigualdad que viven millones de mujeres.

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La organización exhortó a la nueva titular a integrar la Secretaría con perfiles especializados en igualdad sustantiva, derechos humanos de las mujeres, prevención y atención de las violencias, autonomía económica, cuidados, acceso a la justicia y evaluación de políticas públicas.

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También pidió presentar una agenda clara de prioridades, con objetivos e indicadores que permitan medir los avances de la nueva gestión y conocer el impacto real de las políticas públicas en la vida de las mujeres.

Además, demandó involucrar a organizaciones de la sociedad civil, academia y especialistas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones gubernamentales.

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Unión Mujer llamó a garantizar el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, particularmente en materia de igualdad sustantiva, transversalización de la perspectiva de género, prevención, atención y erradicación de las violencias y sistema de cuidados.

“México necesita una política de atención a las mujeres que trascienda las acciones discursivas y se convierta en protección, prevención de las violencias, autonomía económica, acceso a la justicia e igualdad sustantiva”, sostuvo la organización.

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