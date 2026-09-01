La salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo dejó una vacante importante en la defensa del América y puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la plantilla para afrontar un semestre lleno de exigencias. Aunque el mercado de fichajes se encuentra en su etapa final, Guillermo Almada reconoció que el club continúa atento a posibles incorporaciones que permitan mantener la competitividad de un equipo que aspira a pelear por el título.

El estratega uruguayo explicó que la decisión de emigrar al futbol español fue tomada por el propio Cáceres, quien aprovechó una oportunidad importante para continuar su carrera en Europa. Sin embargo, Almada admitió que la carga de partidos obliga al América a contar con un plantel amplio y con variantes en todas las líneas, por lo que no descartó la llegada de nuevos jugadores en los últimos días del mercado para apuntalar al conjunto azulcrema.

Lee también Emilio Azcárraga le regala una camiseta personalizada del América a Guillermo Ochoa

"El club hizo todo lo posible para que el jugador se quedara, pero respetamos el deseo del futbolista. Vamos a buscar algún reemplazo que dé un salto de calidad al equipo. América tiene muchas competencias y debemos contar con un plantel numeroso. Esperamos sumar refuerzos siempre que encontremos jugadores con las características que buscamos", señaló.

Almada, quien reconoció que trabaja de la mano con la directiva en la planificación y conformación de la plantilla, habló del interés por el español Carlos Álvarez, mediocampista del Levante que ha sido vinculado con el América. El técnico destacó las cualidades y reconoció su talento, aunque aclaró que por ahora, no existe ningún acuerdo cerrado.

Lee también Álvaro Fidalgo: los tres equipos que lo buscan tras no entrar en planes del Betis

[Publicidad]

"Estamos intentando completar la plantilla. Es un futbolista con muy buenas condiciones y lo conocemos de nuestro paso por el futbol español, pero es una posibilidad que todavía no está concretada. Veremos qué sucede en el futuro", finalizó.