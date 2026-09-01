No hay duda de que Guillermo Ochoa es una de las máximas figuras en la historia del América. Formado en las fuerzas básicas de la institución, el guardameta se convirtió en un referente azulcrema y en uno de los futbolistas más queridos por la afición gracias a sus actuaciones y su identificación con el club.

Después de escribir una página más en su legado al sumar minutos en su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, Ochoa decidió poner fin a su carrera profesional. Sin embargo, el destino quiso que regresara al escenario donde comenzó todo: el Estadio Azteca, recinto que lo vio debutar y también disputar sus últimos minutos como futbolista.

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Con los recuerdos de su reciente participación con el Tricolor aún presentes, el exguardameta fue homenajeado antes del duelo entre América y Puebla. Su aparición en las pantallas del inmueble provocó una inmediata ovación por parte de los aficionados, quienes le reconocieron su trayectoria dentro y fuera de la cancha.

La visita de Ochoa al Coloso de Santa Úrsula tuvo un cierre especial. Además de recibir el cariño de jugadores y seguidores, fue reconocido por Emilio Azcárraga, propietario del club, quien le entregó un regalo muy significativo: una camiseta personalizada del América con su nombre y el histórico dorsal 13 que lo acompañó durante gran parte de su carrera.

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El emotivo momento fue compartido por el propio Ochoa en sus redes sociales, donde agradeció el gesto del empresario y recordó el vínculo que mantiene con la institución.

“Hay historias que se construyen con el tiempo, con pasión y con mucho amor por estos colores. Siempre es un gusto coincidir, Emilio”, escribió el exportero azulcrema.