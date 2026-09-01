Estados | 01-09-26 | 19:59 |

Culiacán, Sin. - En la colonia Lázaro Cárdenas, de Culiacán, contra la fachada y ventanal de un negocio de sushi, al que le rociaron combustible y le , por lo que dos empleados lograron salir, sin ser lesionados por los disparos.

Las y de los cuerpos de auxilio fueron alertadas de que el negocio de comida japonesa, denominado , había sido blanco de actos vandálicos, por lo que implementaron un operativo en torno al local comercial.

Las autoridades de seguridad y de los cuerpos de auxilio acordonaron la zona. 01/09/2026 | Foto: Especial.
Las autoridades de seguridad y de los cuerpos de auxilio acordonaron la zona. 01/09/2026 | Foto: Especial.

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Según los datos, jóvenes que viajaban en un vehículo Toyota descendieron y entraron al local de comida y les notificaron a los dos empleados que estaban en esos momentos que le prenderían fuego al local, por lo que estos abandonaron sus tareas y salieron rápidamente.

Los presuntos delincuentes, luego de rociar gasolina dentro del local de comida japonesa, le prendieron fuego y luego realizaron varios disparos contra la fachada y el ventanal, por lo que el cuerpo de bomberos tuvo que intervenir para sofocar el fuego.

Jóvenes armados dispararon contra la fachada y el ventanal de un negocio de sushi. 01/09/2026 | Foto: Especial.
Jóvenes armados dispararon contra la fachada y el ventanal de un negocio de sushi. 01/09/2026 | Foto: Especial.

Pese a que las autoridades federales y estatales efectuaron varios recorridos por la zona de la colonia Lázaro Cárdenas sin localizar a los presuntos responsables de estos nuevos hechos vandálicos.

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JACL/cr

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