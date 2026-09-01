Culiacán, Sin. - En la colonia Lázaro Cárdenas, de Culiacán, jóvenes armados dispararon contra la fachada y ventanal de un negocio de sushi, al que le rociaron combustible y le prendieron fuego, por lo que dos empleados lograron salir, sin ser lesionados por los disparos.

Las autoridades de seguridad y de los cuerpos de auxilio fueron alertadas de que el negocio de comida japonesa, denominado “Sushi Roca Navy”, había sido blanco de actos vandálicos, por lo que implementaron un operativo en torno al local comercial.

Las autoridades de seguridad y de los cuerpos de auxilio acordonaron la zona. 01/09/2026 | Foto: Especial.

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Según los datos, jóvenes que viajaban en un vehículo Toyota descendieron y entraron al local de comida y les notificaron a los dos empleados que estaban en esos momentos que le prenderían fuego al local, por lo que estos abandonaron sus tareas y salieron rápidamente.

Los presuntos delincuentes, luego de rociar gasolina dentro del local de comida japonesa, le prendieron fuego y luego realizaron varios disparos contra la fachada y el ventanal, por lo que el cuerpo de bomberos tuvo que intervenir para sofocar el fuego.

Jóvenes armados dispararon contra la fachada y el ventanal de un negocio de sushi. 01/09/2026 | Foto: Especial.

Pese a que las autoridades federales y estatales efectuaron varios recorridos por la zona de la colonia Lázaro Cárdenas sin localizar a los presuntos responsables de estos nuevos hechos vandálicos.

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