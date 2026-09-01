México destaca como una región altamente sísmica, registrando más de 15 mil temblores a lo largo de un año, lo que implica que el suelo experimenta movimientos más de 40 veces al día. De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayoría de estos eventos presentan magnitudes inferiores a 4, por lo que resultan imperceptibles para la población y únicamente son detectados por la instrumentación especializada.

Frente a la constante actividad tectónica, la ciencia enfatiza que la única herramienta efectiva ante estos eventos es la preparación constante en los hogares.

Personas evacúan casas y edificios, tras la activación de la alerta sísmica en CDMX. Foto: El Universal / Diego Simón Sánchez

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La explicación matemática sobre las coincidencias sísmicas

La percepción ciudadana sobre la concentración de eventos en ciertas fechas responde a procesos probabilísticos y psicológicos. De acuerdo con la doctora Saraí Hernández Torres, investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM, la coincidencia de eventos sísmicos en fechas idénticas se comprende mediante análisis probabilísticos similares a la paradoja del cumpleaños. La especialista explica que en un grupo de 23 personas existe una probabilidad mayor a 0.5 de que dos compartan la fecha de nacimiento debido a la existencia de 253 pares de combinación (cálculo derivado de multiplicar 23 por 22 y dividir el resultado entre 2).

Sin embargo, al fijar una fecha específica, la probabilidad disminuye de forma drástica, similar al cálculo de requerir tres sismos de magnitud superior a 7 en días determinados. La especialista puntualiza sobre este análisis que "no estamos teniendo en cuenta todas las posibles formas en las que una coincidencia puede suceder, y además la llamamos coincidencia después de que ya sucedió", agregando que la memoria emocional de las tragedias de 1985 y 2017 acentúa esta fijación en la sociedad.

¿Cuántas veces ha temblado el 19 de septiembre?; recopilación de sismos y medidas de prevención según la UNAM. Foto: Gaceta UNAM/The New York Times

Elementos esenciales para armar una mochila de vida

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, señala que los sismógrafos detectan los movimientos únicamente después de su ocurrencia, haciendo imposible la predicción de estos fenómenos. Por ello, la institución enfatiza la necesidad de construir una cultura de la prevención mediante la elaboración de una mochila de emergencia que incluya los siguientes insumos básicos sintetizados:

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Linterna y radio de baterías: Herramientas indispensables para mantener la iluminación y recibir indicaciones oficiales ante el corte de energía eléctrica (incluir pilas de repuesto).

Herramientas indispensables para mantener la iluminación y recibir indicaciones oficiales ante el corte de energía eléctrica (incluir pilas de repuesto). Agua embotellada y alimentos no perecederos: Consumibles livianos, de fácil apertura y con vigencia prolongada para cubrir al menos 24 a 48 horas.

Consumibles livianos, de fácil apertura y con vigencia prolongada para cubrir al menos 24 a 48 horas. Botiquín de primeros auxilios: Insumos básicos de curación (gasas, antisépticos, vendas) y medicamentos de uso continuo para los integrantes de la familia.

Insumos básicos de curación (gasas, antisépticos, vendas) y medicamentos de uso continuo para los integrantes de la familia. Copia de documentos importantes y llave USB: Expedientes de identidad, escrituras y pólizas guardados en bolsas de plástico herméticas o formateados en un dispositivo digital.

Expedientes de identidad, escrituras y pólizas guardados en bolsas de plástico herméticas o formateados en un dispositivo digital. Manta térmica y ropa de cambio: Prendas ligeras para protección ante variaciones climáticas en caso de desalojo nocturno.

Prendas ligeras para protección ante variaciones climáticas en caso de desalojo nocturno. Silbato y artículos de higiene: Dispositivo sonoro para señalización de rescate y elementos de aseo personal básico.

Qué comida debes llevar en tu mochila de emergencia

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