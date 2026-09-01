Un hombre identificado como Víctor, de 28 años, fue detenido tras presuntamente asaltar una sex shop en el Pueblo Santiago Alcahualtepec, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la empleada, el sujeto ingresó al establecimiento, la amenazó con un cuchillo y se apoderó de dinero en efectivo y diversos artículos sexuales, para después intentar escapar.

Le aseguraron un cuchillo, dos juguetes sexuales, dos paquetes de preservativos, un teléfono celular y dinero. 01/09/2026. | Foto: Cortesía SSC.

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Sin embargo, fue retenido por personas en la zona y posteriormente policías de la SSC acudieron al sitio. Durante una revisión le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, dos juguetes sexuales, dos paquetes de preservativos, un teléfono celular y el dinero señalado por la afectada.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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