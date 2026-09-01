Metrópoli | 01-09-26 | 21:31 |

Un hombre identificado como Víctor, de 28 años, fue tras presuntamente asaltar una sex shop en el Pueblo Santiago Alcahualtepec, .

De acuerdo con la empleada, el sujeto ingresó al establecimiento, la con un cuchillo y se apoderó de dinero en efectivo y diversos , para después intentar escapar.

Le aseguraron un cuchillo, dos juguetes sexuales, dos paquetes de preservativos, un teléfono celular y dinero. 01/09/2026. | Foto: Cortesía SSC.
Le aseguraron un cuchillo, dos juguetes sexuales, dos paquetes de preservativos, un teléfono celular y dinero. 01/09/2026. | Foto: Cortesía SSC.

Lee también

Sin embargo, fue retenido por personas en la zona y posteriormente policías de la SSC acudieron al sitio. Durante una revisión le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, dos juguetes sexuales, dos paquetes de preservativos, un teléfono celular y el dinero señalado por la afectada.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]