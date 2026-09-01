Las inconsistencias, cambios sin explicación y la confidencialización de miles de casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) impiden saber con certeza cuántas personas desaparecidas hay actualmente en México, advirtió Data Cívica.

En su quinta edición del compendio “A quienes nos faltan: sin datos para encontrarles”, dicha asociación civil señaló que tuvo acceso a una versión filtrada de este Registro, cuyos datos contradicen una de las explicaciones brindadas por el gobierno de México acerca de las recientes modificaciones hechas al mismo.

Las autoridades han sostenido que 46 mil 742 registros —cerca de 36% de los contenidos en la plataforma pública— no contaban con datos suficientes para vincularlos con una víctima. Sin embargo, el análisis de la base filtrada encontró que apenas 2% de los registros carece simultáneamente de esos datos básicos.

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A ello se suma que 38.5% de los registros del RNPDNO se encuentran confidencializados sin que existan criterios públicos conocidos con el propósito de determinar qué información queda fuera de consulta.

“A cinco años de analizar los datos del RNPDNO en el compendio Datos para encontrarles, no sabemos cuántas personas desaparecidas hay en México”, indicó Data Cívica.

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A través de un comunicado, sostuvo que la información oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales no permite dimensionar el tamaño de la crisis.

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"Registro es un instrumento en el que no se puede confiar"

Según dicha organización no gubernamental, el gobierno federal asegura que actualmente existen 43 mil 128 personas desaparecidas de las 132 mil 534 que llegaron a estar registradas, además de los 46 mil 742 casos que, de acuerdo con la autoridad, carecen de datos suficientes para hacer búsquedas.

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Asimismo, el análisis encontró que entre 2021 y 2023 existieron más registros confidenciales que registros públicos de personas desaparecidas, sin que se conozcan las razones por las cuales esa información permanece fuera de consulta.

“El contraste entre ambas versiones de la misma base de datos hacen del RNPDNO un instrumento en el que no se puede confiar”, afirmó.

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El compendio compara además las consultas llevadas a cabo al Registro Nacional en 2024, 2025 y 2026 y concluye que las cifras cambian constantemente sin que existan mecanismos públicos que permitan reconstruir qué ocurrió con miles de expedientes.

Entre los hallazgos se encuentra una disminución en el número de personas desaparecidas y no localizadas en al menos 20 entidades.

En Tabasco y Jalisco, la reducción coincide con un incremento casi equivalente en las personas reportadas como localizadas, con o sin vida. Guanajuato presenta un comportamiento diferente, pues aumentaron tanto los registros de personas desaparecidas y no localizadas como los de personas localizadas.

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Además, la consulta correspondiente a 2026 contiene mil 507 registros más de casos ocurridos hasta 2024 que la consulta efectuada un año antes.

Data Cívica señaló que este último crecimiento no puede explicarse únicamente por la localización de personas y apunta a la incorporación posterior de casos ocurridos años atrás.

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“Estas inconsistencias impiden responder una pregunta básica: ¿cuántas personas desaparecidas hay actualmente en México?”, cuestionó.

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Llama a transparentar metodología

Ante la situación, la asociación civil llamó a las autoridades a transparentar la metodología mediante la cual se modifica el RNPDNO, explicar los criterios empleados para confidencializar registros y establecer mecanismos de trazabilidad que permitan conocer los cambios realizados a la base de datos.

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También pidió garantizar que el Registro Nacional pueda ser usado como una herramienta confiable para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Expuso que la opacidad de los registros oficiales limita la capacidad de conocer qué está ocurriendo con las personas desaparecidas y afirmó que su compendio busca aportar elementos para que familias, colectivos, organizaciones y ciudadanía puedan exigir “más y mejores datos para encontrar a quienes nos faltan”.

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